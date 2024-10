Карьерный спад: располневший "российский Ди Каприо" пошел воевать против Украины (фото)

Российский двойник Ди Каприо Роман Бурцев, прославившийся в 2016 году благодаря сходству с голливудской звездой, столкнулся с карьерным спадом и финансовыми трудностями после пандемии, а из-за набора веса он потерял свой прежний образ.

Related video

Российский двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев вынужден был пойти на фронт воевать против Украины из-за карьерного кризиса и набора веса. Об этом пишет South China Morning Post.

41-летний москвич, ранее работавший программистом, стал знаменит в 2016 году благодаря поразительному сходству с голливудской звездой. Тогда 33-летний Бурцев зарегистрировался на сайте знакомств в надежде найти любовь и создать семью, но неожиданно привлек внимание рекламных агентств. Его фотография быстро распространилась в социальных сетях, а пользователи отметили его сходство с Ди Каприо, хотя Бурцев был моложе актера на восемь лет и весил более чем на 45 килограммов больше. Западные таблоиды окрестили его "русской толстой версией Леонардо Ди Каприо", и его образы начали активно публиковаться в СМИ Европы и Америки.

Роман Бурцев был похож на располневшего Леонардо Ди Каприо Фото: SCMP

Этот интерес открыл перед Бурцевым новые карьерные возможности. Он начал получать предложения для фотосессий и рекламы, и вскоре решил оставить свою работу программиста, чтобы полностью посвятить себя этой новой деятельности. Одним из самых запоминающихся моментов его карьеры стало воссоздание сцен из фильма "Выживший", где он повторял действия Ди Каприо в условиях снежной российской природы.

Роман Бурцев был похож на располневшего Леонардо Ди Каприо Фото: SCMP

Постепенно популярность Бурцева распространилась и на живые выступления. Например, в одном из торговых центров была организована имитация сцены с кораблем из "Титаника", где Бурцев в роли Ди Каприо вместе с участницами воспроизводил знаменитый момент под музыку "My Heart Will Go On".

Однако его карьера резко пошла на спад после начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Из-за кризиса в индустрии развлечений количество предложений значительно сократилось, что привело к финансовым трудностям. Живя в двухкомнатной квартире с родителями и котом, Бурцев начал испытывать стресс и переедать, что еще больше увеличило его вес, из-за чего сходство с Ди Каприо было утеряно.

Роман Бурцев испытавает проблемы из-за лишнего веса Фото: SCMP

Без надежды вернуть прежнюю карьеру, Бурцев принял решение откликнуться на призыв российской власти к мобилизации и отправиться на фронт в Украину. Как отмечает издание, участникам боевых действий обещаны единовременные выплаты в размере 20 тысяч долларов США и ежемесячная зарплата около 2 тысяч долларов. В случае гибели военнослужащего его семье полагается компенсация до 130 тысяч долларов.

Эта новость вызвала шок у пользователей китайских соцсетей, где многие комментировали резкие изменения в жизни Бурцева. Один из пользователей отметил: "Неужели я слеп, или все остальные? Ди Каприо может уже и не в лучшей форме, но это что-то совсем другое. Мне жаль Ди Каприо!".

Напомним, фанат викторианской эпохи обнаружил своего двойника на 115-летней фотографии. Майкл Коропиш был озадачен кадром, который его друзья нашли в сети. На нем изображен мужчина, который мог быть близнецом Майкла, несмотря на то, что фотография была сделана более сотни лет назад.