Трамп дожимает Украину для Путина: что на самом деле означает американский "мирный план"

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С учетом того, что простыми словами никто не объясняет суть диалога о перемирии, попробую я.

Трамп формирует соглашение в следующей логике:

Мы подписываем перемирие. Для поддержки перемирия с РФ снимают санкции и США начинают с РФ развивать какие-то проекты. В процессе такого перемирия (мы не получаем оружия, нам уменьшают армию и мы должны согласовать территориальные уступки РФ, то есть согласиться на оккупированные территории) мы должны подписать какой-то документ, который обеспечит стабильность.

Теперь я вам расскажу о рисках.

Трамп давит на подписание этого соглашения, потому что это позволит снять санкции с РФ, пока у них не упала экономика.

Если с РФ снимут санкции (а многие ритейлеры к этому готовятся уже), как вы считаете, на что она сразу начнет тратить деньги? На поддержку бизнеса и населения?

Хахаха.

Будет как в анекдоте.

- Папа, это значит, что ты будешь меньше пить?

- Нет, это значит, что вы будете меньше есть.

Россия не откажется от своих планов Фото: ТАСС

После чего, накопив жирок, через год РФ может использовать какой-то конфликт на линии соприкосновения для нового вторжения. И Трамп, как вы понимаете, никакие санкции на них уже не наложит. То есть после этого мы будем воевать с РФ, на которую будут наложены максимум европейские санкции. Помощи от США уже не будет.

Пока мы держимся за счет дронов. Но РФ уже запланировала развитие своих Сил Беспилотных Систем, в которых будет 270 тыс. личного состава. Если они это реализуют — смогут нивелировать наше преимущество в дронах. Мы будем беззащитны.

Это выглядит как план РФ по "дожиманию" Украины. Напомню вам, Трамп, несмотря на пи...деж, что при нем бы Путин не напал, во время президентства максимально игнорировал подготовительные действия РФ для вторжения в Украину. Развертывание новых бригад неподалеку от границы Украины, формирование штабов, которые за это были ответственны, стратегические учения "Кавказ-2020", которые тогда уже все называли отработкой вторжения в Украину.

Трамп знал, что РФ готовится воевать с нами. И сознательно это игнорировал, стараясь снять санкции с РФ. Если вы считаете, что разведка США тупее украинского "Информнапалма", который на это указывал годами — то нет, поверьте, с разведкой в США все гуд, все они знали и докладывали.

Но "джавелины"?

Да, небольшое количество дали, а потом почему-то не передали выстрелы к ним, которых бы хватило хотя бы на обучение. Поэтому в начале войны наши войска не умели пользоваться "джавелинами". Если это показатель нашей поддержки Трампом — то я не знаю, что говорить.

Если мы не будем иметь гарантий, все будут понимать, что Украина — это халиф на время. Кто будет инвестировать в страну, на которую через год-два нападут, потому что Северная Корея продолжает развивать свой ВПК под РФ, само производство оружия в РФ уже разогнано (денег его поддерживать не хватает), а Европа не успеет нас запаковать, потому что им тоже надо готовиться.

Это означает — никакого развития гражданского бизнеса, мы не сможем отпустить часть армии по домам, потому что должны будем ждать следующего вторжения.

Санкции снять сложно. Сейчас санкции начинают работать, деньги заканчиваются (напомню, чтобы продержаться, на конец 2024 года РФ продала из фонда национального благосостояния 171.2 тонны золота, что составляет 48% всего золота там. Чтобы вбросить эти деньги в дефицит бюджета и поддержку войны). Сейчас санкции наложены еще на год, Трамп не может их снять без демократов.

Логика понятна. Хочешь снять санкции и наладить экономику РФ — дай гарантии, что РФ после того, как получит деньги на поддержку военного производства и накопление бюджетных денег, не использует это для нового вторжения.

Но нет, Трамп стоит на позиции, что мы просто должны быть согласны на такую бомбу отложенного действия, а он будет миротворцем, ну а потом "Украина сама была виновата, что РФ снова напала".

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Несколько недель американской атаки. Чего ждать от США дальше и сколько это продлится

Что раздражает — за поддержку этого плана выступают граждане Украины, которые не в армии. Типа, Зеля это должен подписать, потому что у нас так сейчас сложно на фронте.

Да, очень сложно.

Но почему это пишут гражданские, а не бойцы? Вам там очень тяжело? Вы и до ТЦК не дошли, и сейчас выступаете за план, на который в будущем у нас не будет противодействия? Спасибо, патриоты!

Теперь субъективно о переговорах.

Мы какое-то соглашение подпишем, конечно, но сейчас идет торг. Темпы движения российской армии падают. Экономика падает. Мы торгуемся. И если вы думаете, что позиция, которую Зеля выносит — это его личная позиция, ну потому что вот вы на кухне с женой обсудили это вот так, и думаете что и в ОП именно так обсуждение происходит — то вы ошибаетесь. Такие позиции консолидируются в диалоге с союзниками и их партнерами. Потому что это командная игра. Нас и Европы.

И до чего-то они в процессе договорятся, но быть согласным на невесть что "только бы перестать стрелять и сойтись посередине" — где-то я что-то такое слышал.

И с этой х...ней я не был согласен еще давно. Это я вам как организатор первого "Движения Сопротивления Капитуляции" говорю.

Если же вы верите, что РФ после того, как с нее снимут санкции, не нападет, потому что так сказал Трамп — то я бы очень хотел услышать ваши аргументы, почему именно так будет.

Еще раз. Трамп сейчас воплощает план РФ. Мы должны себе выторговать лучшие условия. Это и позволит нам привлечь инвестиции, отстроить Украину и наконец-то немного пожить.

UPD. Что отдельно кринжует, так это что одни и те же люди, которые у меня на странице писали о том, что для того, чтобы на нас не напали, просто надо было быть в НАТО (да, в котором нас не ждали и блокировали наше вступление, но сове-стратегу похер на тактику), теперь пишут о том, что Зеленский должен подписывать перемирие без гарантий безопасности. Ох уж эти любители простых решений, с аллергией на логику...

UPD 2. Для тех, кто воет о том, что мы рухнеем без американского оружия — напомните, какой был последний пакет и когда? А так, мы сейчас торгуемся, имея как рычаг влияния "старлинки" и разведданные?

Ну так надо спрыгивать со "старлинков", микротики и вай-фай мосты, ЛТЕ-модемы и другие средства никто не отменял.

Без разведданных тоже обойдемся, спутники есть и у Европы. А закупку оружия Европой, тех же самых "патриотов" и "химарсов", никто не отменял, это джаст бизнес, Европа нам это может покупать, никто не поймет, если Трамп начнет блокировать миллиардные контракты, которые дают прибыль США, при сокращении оборонного бюджета.

То есть, если разобраться, то больше психологическое давление присутствует, после очень сложного и длительного наступления РФ. Но оно заканчивается. Скоро будет время немного собрать раму, но надо продержаться.

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