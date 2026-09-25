Конец эпохи дорогих ракет: как реактивные дроны-перехватчики перевернут привычную систему ПВО

Реактивные дроны-перехватчики.

Давайте обсудим их возможности, почему они могут быть значительно дешевле зенитных ракет и с какими сложностями и вызовами сталкивается эта система, которая, как я полагаю, в ближайшие годы станет проблемой и для классических крылатых ракет.

В ближайшие годы мы увидим развитие недорогих ударных технологий в виде реактивных дронов и малых крылатых ракет, построенных по принципу "мини-фламинго". Такие средства, как украинские "Барс", "Пекло", "Рута", будут действовать в небе, где будут летать "Бандероли", "Герань-4/5" и другие подобные средства. Их скорость составит около 500–750 км/ч, и их преимущество заключается именно в скорости.

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Но у всех них есть один существенный недостаток, который дает карт-бланш для противодействия им.

Какое же, уважаемые подписчики?

Верно. Реактивный двигатель. Их преимущество, но в итоге это же их недостаток. Ведь реактивный факел — это важный фактор для обнаружения и противодействия.

Именно поэтому авиация оказывается столь эффективной против них. Радар, отслеживающий низколетящие цели, вместе с датчиками инфракрасного излучения легко фиксирует реактивный факел над землей. И ракета с ИК-ГСН уверенно наводится на такую цель.

Но класс малых крылатых ракет, которые стоят 120–170 тысяч долларов, вносит сумятицу в бухгалтерский учет войны. Ведь стоимость ракет "воздух-воздух" начинается от полумиллиона долларов, конечно, если вы не нашли где-то в продаже партию почти списанного имущества, прошедшего реставрацию, — в этом случае суммы могут быть меньше.

Почему эти ракеты такие дорогие?

Существует два фактора, определяющих высокую стоимость таких ракет. В первую очередь это ИК-ГСН. Это военная технология, позволяющая обнаруживать инфракрасное излучение на расстоянии многих километров. Стоимость блока ИК-ГСН с управляющей электроникой начинается от 40 тыс. долларов для ПЗРК, действующих на расстоянии 4–6 км, и достигает сотен тысяч долларов для дальнобойных ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух". Если же такая боеголовка имеет дублирующие системы наведения — то стоимость еще выше.

Вторая статья расходов — это дорогостоящий мощный реактивный двигатель. Все зенитные ракеты — сверхзвуковые. Их двигатели, несмотря на небольшой размер, невероятно мощные. Они разгоняют ракету до больших скоростей за секунды, а тягооснащенность таких ракет позволяет набирать скорость, двигаясь в любом направлении, исключительно за счет тяги двигателя и рулей управления. Такие двигатели стоят недешево. И нагрузки на них — экстремальные. Они сжигают свое топливо за секунды/минуты, но за это же время преодолевают большие расстояния на невероятных скоростях. Это спринтеры, но за такое мощное сердце приходится соответственно и платить.

Когда эти два фактора сочетаются, стоимость средства становится соответствующей. Но и возможности такой ракеты соответствуют этому.

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Вопрос: нужны ли они для эффективного перехвата малых крылатых ракет, или достаточно средств с менее впечатляющими характеристиками? И вот здесь на сцену выходят реактивные дроны-перехватчики.

Да, устанавливать на них ИК-ГСН дорого. Но ты можешь установить тепловизор, и он будет отлично видеть реактивное пламя. Автор этого поста неоднократно наводил прицел на биомассу на расстоянии 2+ км с помощью тепловизора Archer, стоимость которого составляла от 10 до 15 тысяч долларов (в разное время и в разных комплектациях). Но это была обычная биомасса с температурой тела, которой плевать на реактивный факел (хотя хотелось бы им его туда засунуть). Тепловизор, способный обнаруживать реактивный факел на расстоянии нескольких километров, будет стоить менее 10 тыс. долларов. Это в несколько раз дешевле, чем ИК-головки самонаведения для ПЗРК, которые, по сути, охватывают те же 4–5 км. На тепловизор проще установить программу игнорирования тепловых ловушек. И тепловизор, в отличие от ИК-ГСН, может еще давать общее видеоизображение окружающей среды.

Двигатель такого реактивного дрона также может быть значительно дешевле и компактнее, а благодаря фюзеляжу с крыльями этот дрон сможет летать с гораздо меньшей тягооснащенностью, чем классические зенитные ракеты. Да, он не будет обладать впечатляющими характеристиками зенитных ракет, но ему этого может быть вполне достаточно, чтобы догонять более тяжелые малые крылатые ракеты. На малые крылатые ракеты россияне устанавливают двигатели стоимостью 30–35 тыс. долларов. Реактивные дроны-перехватчики могут летать на значительно более дешевых и компактных реактивных двигателях.

Это формирует представление о функции того, чего еще не было в мире. Реактивный дрон-перехватчик. С дешевым и массовым реактивным двигателем, с недорогим тепловизором, который отлично видит факел реактивного двигателя на фоне земли, и, как я полагаю, со временем начнёт вытеснять класс классических дозвуковых крылатых ракет.

Какие у него преимущества при противодействии?

Как ни странно, но в теории такие средства должны быть более эффективны в плохую погоду, чем против нереактивных дронов. Там, где в тумане ты не видишь в тепловизоре обычный "шахед" на расстоянии 200 м, то с реактивным факелом — ты его увидишь даже в значительно худших условиях и совершишь автоматическое захватывание цели. Поэтому россияне, кстати, и активизируют обычные "шахеды" во время непогоды.

Какие же сложности?

Это необходимость существовать в системе, которая требует гораздо меньшего времени на реагирование, более эффективного взаимодействия при сопровождении более быстрых целей и значительно более высокой стоимости по сравнению с классическими дронами-перехватчиками. Хотя, как показывают последние случаи сбивания "Герани-5" классическими дронами-перехватчиками, которые продолжают развиваться, — еще рано их списывать, они тоже будут частично сбивать реактивные цели. Но помимо дронов-перехватчиков необходима эволюция всей системы обнаружения и сопровождения, поскольку без этого ни один реактивный перехватчик не будет эффективен.

Ну, давайте сделаем выводы.

Мы вступаем в новую стадию технологической эволюции меча и щита, формируя новую реальность. И, как мне кажется, эта новая реальность нанесет сокрушительный удар по более дорогим и классическим средствам как поражения, так и противодействия.

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