"Шахеды" превращаются в ракеты: чем Украина будет сбивать новую угрозу РФ на скорости 750 км/ч

Россия готовит новую воздушную угрозу для Украины — недорогие крылатые ракеты и реактивные дроны, способные разгоняться до 750 км/ч, маневрировать и летать на сверхмалых высотах. По оценкам, массово они могут появиться уже примерно через полгода. Фокус разбирался, чем Украина сможет их сбивать, почему одних дронов-перехватчиков может оказаться недостаточно и реально ли за это время создать недорогую ракету для ПВО.

Россия готовится к новому этапу воздушной войны против Украины — наряду с "Шахедами" и реактивными дронами оккупанты могут перейти к массовому применению дешёвых крылатых ракет. Они способны летать на сверхнизких высотах, маневрировать и развивать скорость до 750 км/ч, что существенно затруднит их перехват украинской ПВО.

О новой угрозе предупредил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, такие ракеты могут массово появиться у российских войск уже примерно через пять-шесть месяцев.

Речь идет, в частности, о компактных крылатых ракетах типа "Бандероль", "Дань Т", "Дань М" и "Гербера 5". В отличие от нынешних реактивных "Шахедов", скорость которых составляет около 500 км/ч, новые средства поражения могут разгоняться до 500–750 км/ч.

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По словам Бескрестнова, опасность заключается не только в скорости. Такие ракеты могут активно маневрировать и приближаться к цели на предельно малых высотах, из-за чего их сложнее своевременно обнаружить и перехватить.

Кроме того, если данные, на которые ссылается "Флеш", подтвердятся, речь идет не об единичном применении нового оружия. По его словам, Россия уже заказала производство таких ракет в количестве, сопоставимом с заказами на реактивные ударные дроны. Это означает, что Москва потенциально готовится использовать их массово во время комбинированных атак на Украину.

Отдельной проблемой может стать то, что скоростные дроны-перехватчики, которые Украина сейчас разрабатывает для борьбы с реактивными "Шахедами", не обязательно смогут эффективно противостоять полноценным крылатым ракетам.

"Это уже не реактивные "Шахеды", а, конечно, ракеты. И их скорость составит 500, 600, 700, 750 км/ч", — отметил Бескрестнов.

По его мнению, Украине нужно уже сейчас разрабатывать собственные относительно недорогие твердотопливные ракеты для борьбы с такими целями, поскольку на подготовку может остаться всего несколько месяцев.

Параллельно Россия совершенствует и сами "Шахеды". Бескрестнов обратил внимание на модификацию Shahed-Seeker с мощной камерой: после обнаружения и захвата цели такой беспилотник может атаковать её с помощью оптического наведения, поэтому традиционные средства радиоэлектронной борьбы уже не гарантируют его нейтрализацию.

Таким образом, Россия постепенно пытается усложнить саму систему противодействия воздушным атакам: наряду с массовыми недорогими беспилотниками могут появиться более быстрые крылатые ракеты, для перехвата которых Украине понадобятся другие решения.

Фокус разбирался, насколько серьёзной может быть новая угроза, способна ли нынешняя украинская ПВО сбивать такие ракеты и что необходимо изменить уже сейчас, если Россия действительно готовится к их массовому применению.

От дрона до ракеты: чем Украина сможет сбивать цели на скорости 750 км/ч

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает: если Россия действительно выведет новые средства поражения со скоростью 600–750 км/ч, речь идет уже фактически о переходе от обычных ударных дронов к характеристикам, близким к крылатым ракетам. И ответ на такую угрозу нужно было готовить заранее.

По его словам, Украина только сейчас начинает получать реактивные дроны-перехватчики, хотя первые российские реактивные беспилотники начали применяться против Украины ещё в январе 2024 года.

"То есть речь сейчас идет о появлении реактивных дронов-перехватчиков. Несколько таких образцов уже были представлены. Хотя, на самом деле, учитывая, что первый реактивный дрон у россиян появился еще в январе 2024 года и они начали использовать их против Украины, мы как-то очень медленно реагируем на эту ситуацию. Только спустя два с половиной года начинают появляться дроны-перехватчики на реактивной тяге", — говорит Фокусу Коваленко.

Россияне же, отмечает эксперт, не стоят на месте. Они постоянно модернизируют средства поражения, в частности дроны-камикадзе, улучшая их скорость и маневренность. Поэтому появление более мощных реактивных двигателей и топливных систем для него не стало неожиданностью.

"Я вообще не удивлен, что они будут устанавливать более мощные реактивные двигатели и соответствующие топливные системы, чтобы улучшить именно динамические характеристики дрона", — отмечает он.

Один из вариантов противодействия — создание перехватчиков, способных развивать хотя бы сопоставимую скорость, около 600–650 км/ч.

"Иметь дрон-перехватчик, который будет хотя бы более или менее развивать такие скорости — 600–650 км/ч — в качестве варианта. Это, конечно, значительно повысит показатели перехвата, и он всё же будет более эффективным при наличии реактивной тяги у зенитного дрона", — объясняет Коваленко.

Однако, по его словам, главная проблема заключается в другом: российские дроны постепенно приближаются по своим характеристикам к дозвуковым крылатым ракетам.

"Дроны-камикадзе действительно приближаются к категории дозвуковых ракет. Их скорость почти достигает 850–900 км/ч. Не удивлюсь, если они её достигнут", — говорит эксперт.

И именно на этом этапе, по его мнению, Украине придётся переходить уже к другому классу средств перехвата — дешёвым управляемым зенитным ракетам с малым радиусом действия.

"Здесь уже речь идет о создании недорогой зенитной управляемой ракеты малого радиуса действия. Мы возвращаемся к тому, чем должны были заниматься ещё в 2022 году. То есть создавать собственные системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия и как можно быстрее, чтобы противодействовать этим угрозам уже на уровне ракетных скоростей — примерно в пределах двух Махов. Чтобы это была сверхзвуковая скорость, чтобы ракета могла догнать цель и очень быстро её уничтожить", — говорит Коваленко.

В то же время такая ракета должна быть не только быстрой, но и дешевой. Именно высокая стоимость боеприпасов для западных систем ПВО остается одной из главных проблем при борьбе с массовыми дешевыми целями.

"Все западные образцы достаточно дорогие, и в этом заключается основная проблема. Ракета порой по себестоимости почти равна стоимости самого дрона-камикадзе. Конечно, есть и более дешёвые ракеты. Например, для VAMPIRE используются ракеты APKWS, средняя стоимость которых составляет 15–20 тысяч долларов. И это намного меньше, чем средняя стоимость реактивного дрона, той же "Бандероли" или даже "Дани". Но, опять же, мы не должны надеяться, что нам будут поставлять такие ракеты, а должны производить их самим, причем они должны быть намного дешевле", — отмечает эксперт.

По его оценке, Украина обладает технологическими возможностями для создания зенитной управляемой ракеты стоимостью около 5 тысяч долларов.

"Производить зенитную управляемую ракету себестоимостью 5 тысяч долларов — это вполне возможно для Украины. У нас есть такие возможности. И именно такое массовое производство нам было нужно ещё несколько лет назад", — подчеркивает Коваленко.

За полгода до новой угрозы: почему ставка исключительно на дроны-перехватчики может не сработать

Коваленко считает, что главный риск для Украины сейчас — вновь сделать ставку только на один тип противодействия, сосредоточившись на дронах-перехватчиках и фактически отложив разработку недорогих зенитных ракет.

"Будем надеяться, что сейчас мы не будем зацикливаться на каком-то одном комплексе средств, предназначенном для противодействия реактивным дронам, а всё же значительно расширим наши возможности, используя также ракетное оружие. Это действительно необходимо. Это станет решением. Будем надеяться, что это решение придет как-то быстрее, а не после массированных мощных обстрелов новыми "Шахедами", — говорит он.

На вопрос, реально ли подготовиться за те полгода, о которых говорит "Флеш", эксперт отвечает утвердительно.

"Теоретически и практически — да. Всё зависит от того, будут ли уделять этому должное внимание", — говорит Коваленко.

В то же время он напоминает: в Украине уже была похожая ситуация с реактивными дронами. Об их появлении было известно заранее, но масштабная работа над соответствующими средствами перехвата своевременно не была проведена.

"Сейчас мы можем, как и в 2024 году, зациклиться на дронах-перехватчиках для "Шахедов" и игнорировать тему зенитных управляемых ракет. А через два с половиной года возникнет проблема. Мы же знали о реактивных дронах, но ничего не делали для того, чтобы наладить серийное производство или хотя бы создать научно-исследовательские образцы, чтобы, когда появится реальная угроза со стороны реактивных дронов, просто запустить в серийное производство уже готовую продукцию, которая ждала своего часа", — объясняет эксперт.

По его словам, именно так и должно было происходить с дешёвыми управляемыми ракетами малой дальности: их нужно было разрабатывать заранее, а не приступать к работе уже после появления массовой угрозы.

"Этого не произошло. Мы сосредоточились на дронах-перехватчиках. Сейчас я вижу, что мы снова ищем выход через дроны-перехватчики. Я не спорю, они эффективны в своём классе. Но при этом россияне как раз выбрали путь модификации, модернизации и эволюции своих дронов-камикадзе, чтобы снизить эффективность дронов-перехватчиков", — говорит Коваленко.

В отличие от дрона-перехватчика, ракету, по его словам, гораздо сложнее "обойти" лишь за счёт увеличения скорости самого ударного беспилотника.

"А обойти ракету в этом случае они не смогут. Если ракета будет дешёвой, массовой и простой в использовании — то есть не какой-то ПЗРК, а вместо пусковой установки для дронов будет пусковая установка для таких дешёвых ракет, — тогда на дозвуковых скоростях обойти её они не смогут. А превысить на планере типа "летающее крыло" дозвуковую скорость и выйти на сверхзвук они также не смогут", — объясняет эксперт.

Поэтому, по мнению Коваленко, недорогие ракеты могут оказаться гораздо более перспективным решением, чем постоянная гонка за новым поколением дронов-перехватчиков.

"Это один из вариантов, который может оказаться гораздо более эффективным, чем создание очередного дрона-перехватчика, актуальность которого продлится где-то полгода. А после этого эффективность такого перехвата снова начнёт снижаться", — отмечает он.

При этом увеличение скорости российских средств поражения не означает, что время на перехват просто математически сократится, например, с шести до трёх секунд.

"Там вообще будут работать совсем другие алгоритмы. Это не означает, что математически время сократится в два или три раза. Нет, там будет совсем другой алгоритм перехвата, потому что если у дрона другая скорость, то у него совсем другой маневр. По маневренности он будет иметь совершенно другие характеристики. При заходе на цель, соответственно, там еще будет вопрос о высоте", — объясняет Коваленко.

То есть с ростом скорости меняется не просто количество секунд на реакцию, а фактически сама модель борьбы с целью.

"Возникают такие моменты, которые полностью меняют не сам принцип перехвата, а именно алгоритм перехвата — принцип применения средств", — подытожил эксперт.

Напомним, что тем временем на Донбассе началась операция "Вивальди": украинские военные пытаются сорвать наступление РФ и стабилизировать ситуацию на наиболее опасных участках фронта.