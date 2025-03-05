"Враждебная политика": в КНДР обвинили Трампа в провокациях и вспомнили о своих ядерных силах

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что США ведут "политику конфронтации", и выставила это как оправдание действий КНДР. В Южной Корее уже прокомментировали угрозы.

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Родная сестра лидера Ким Чен Ына и член Государственного совета КНДР Ким Е Чжон обвинила США в активизации "провокаций". По ее словам, это оправдывает усиление Северной Кореей своего ядерного сдерживания. Об этом 4 марта сообщили в Reuters.

Ким Е Чжон осудила прибытие американского авианосца USS Carl Vinson в КНДР. Она назвала это частью "политики конфронтации" против страны.

"Как только в этом году появилась новая администрация, США активизировали политические и военные провокации против КНДР, "продолжая" враждебную политику прежней администрации", — подчеркнула политик.

После обвинений Ким Е Чжон перешла к угрозам.

"Враждебная политика в отношении КНДР, которую сейчас проводят США, является достаточным оправданием для того, чтобы КНДР на неопределенный срок укрепляла… свой потенциал сдерживания ядерной войны", — отметила она.

В Южной Корее уже отреагировали на заявления, назвав их обманом для оправдания разработки ядерных ракет.

"Ядерное оружие Северной Кореи никогда не является приемлемым, и единственный способ для Северной Кореи выжить — это отказаться от своей одержимости и иллюзий относительно ядерного (оружия)", — заявили в южнокорейском Министерстве обороны.

В ВМС страны объяснили, что USS Carl Vinson прибыл в портовый город Пусан, чтобы продемонстрировать силу. Он стал первым американским авианосцем, который пришвартовался в порту Южной Кореи с момента, когда президентом США стал республиканец Дональд Трамп.

Также Ким Е Чжон раскритиковала размещение американских стратегических бомбардировщиков B-1B над Корейским полуостровом во время совместных учений США и Японии. Не обошла вниманием она и заявление союзников на Мюнхенской конференции с призывом к ядерному разоружению Севера.

Напомним, 5 марта президент США Дональд Трамп выступил перед американским Конгрессом. Фокус собрал его главные заявления, которые касались Украины.

В Yonhap 28 февраля сообщали, что Ким Чен Ын лично руководил запуском стратегических крылатых ракет и заявил о полной готовности КНДР к применению ядерных сил.