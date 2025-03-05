"Враждебная политика": в КНДР обвинили Трампа в провокациях и вспомнили о своих ядерных силах
Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что США ведут "политику конфронтации", и выставила это как оправдание действий КНДР. В Южной Корее уже прокомментировали угрозы.
Родная сестра лидера Ким Чен Ына и член Государственного совета КНДР Ким Е Чжон обвинила США в активизации "провокаций". По ее словам, это оправдывает усиление Северной Кореей своего ядерного сдерживания. Об этом 4 марта сообщили в Reuters.
Ким Е Чжон осудила прибытие американского авианосца USS Carl Vinson в КНДР. Она назвала это частью "политики конфронтации" против страны.
"Как только в этом году появилась новая администрация, США активизировали политические и военные провокации против КНДР, "продолжая" враждебную политику прежней администрации", — подчеркнула политик.
После обвинений Ким Е Чжон перешла к угрозам.
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"Враждебная политика в отношении КНДР, которую сейчас проводят США, является достаточным оправданием для того, чтобы КНДР на неопределенный срок укрепляла… свой потенциал сдерживания ядерной войны", — отметила она.
В Южной Корее уже отреагировали на заявления, назвав их обманом для оправдания разработки ядерных ракет.
"Ядерное оружие Северной Кореи никогда не является приемлемым, и единственный способ для Северной Кореи выжить — это отказаться от своей одержимости и иллюзий относительно ядерного (оружия)", — заявили в южнокорейском Министерстве обороны.
В ВМС страны объяснили, что USS Carl Vinson прибыл в портовый город Пусан, чтобы продемонстрировать силу. Он стал первым американским авианосцем, который пришвартовался в порту Южной Кореи с момента, когда президентом США стал республиканец Дональд Трамп.
Также Ким Е Чжон раскритиковала размещение американских стратегических бомбардировщиков B-1B над Корейским полуостровом во время совместных учений США и Японии. Не обошла вниманием она и заявление союзников на Мюнхенской конференции с призывом к ядерному разоружению Севера.
Напомним, 5 марта президент США Дональд Трамп выступил перед американским Конгрессом. Фокус собрал его главные заявления, которые касались Украины.
В Yonhap 28 февраля сообщали, что Ким Чен Ын лично руководил запуском стратегических крылатых ракет и заявил о полной готовности КНДР к применению ядерных сил.
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