"Ворожа політика": у КНДР звинуватили Трампа в провокаціях і згадали про свої ядерні сили

Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що США ведуть "політику конфронтації", і виставила це як виправдання дій КНДР. У Південній Кореї вже прокоментували погрози.

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Рідна сестра лідера Кім Чен Ина та членкиня Державної ради КНДР Кім Йо Чжон звинуватила США в активізації "провокацій". З її слів, це виправдовує посилення Північною Кореєю свого ядерного стримування. Про це 4 березня повідомили у Reuters.

Кім Йо Чжон засудила прибуття американського авіаносця USS Carl Vinson до КНДР. Вона назвала це частиною "політики конфронтації" проти країни.

"Як тільки цього року з’явилася нова адміністрація, США активізували політичні та військові провокації проти КНДР, "продовжуючи" ворожу політику колишньої адміністрації", — підкреслила політикиня.

Після звинувачень Кім Йо Чжон перейшла до погроз.

"Ворожа політика щодо КНДР, яку зараз проводять США, є достатнім виправданням для того, щоб КНДР на невизначений термін зміцнювала… свій потенціал стримування ядерної війни", — зазначила вона.

У Південній Кореї вже відреагували на заяви, назвавши їх обманом задля виправдання розробки ядерних ракет.

"Ядерна зброя Північної Кореї ніколи не є прийнятною, і єдиний спосіб для Північної Кореї вижити — це відмовитися від своєї одержимості та ілюзій щодо ядерної (зброї)", — заявили у південнокорейському Міністерстві оборони.

У ВМС країни пояснили, що USS Carl Vinson прибув до портового міста Пусан, щоб продемонструвати силу. Він став першим американським авіаносцем, який пришвартувався у порту Південної Кореї з моменту, коли президентом США став республіканець Дональд Трамп.

Також Кім Йо Чжон розкритикувала розміщення американських стратегічних бомбардувальників B-1B над Корейським півостровом під час спільних навчань США і Японії. Не оминула увагою вона і заяву союзників на Мюнхенській конференції з закликом до ядерного роззброєння Півночі.

Нагадаємо, 5 березня президент США Дональд Трамп виступив перед американським Конгресом. Фокус зібрав його головні заяви, які стосувались України.

В Yonhap 28 лютого повідомляли, що Кім Чен Ин особисто керував запуском стратегічних крилатих ракет і заявив про повну готовність КНДР до застосування ядерних сил.