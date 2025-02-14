Майбутні спадкоємці КНДР: дипломат-утікач розповів про сім'ю сестри Кім Чен Ина

За словами втікача, Кім Йо Чжон вийшла заміж за "високого і красивого" чоловіка і народила йому дітей.

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Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор, дуже часто з'являється в компанії своєї дочки. Але про його сестру Кім Йо Чжон, яка займається пропагандою в КНДР, відомо вкрай мало. Але північнокорейський перебіжчик розповів, що Кім, яку батько Кім Чен Ір називав "принцесою Йо Йонг", вийшла заміж і народила дітей. Про це пише SCMP.

Кім Йо Чжон уперше показала дітей на Новий рік

Колишній північнокорейський дипломат розкрив подробиці про шлюб і дітей Кім Йо Чжон, проливши світло на таємне життя могутньої сестри Кім Чен Ина.

Рю Хен У, який виконував обов'язки посла Північної Кореї в Кувейті на момент його втечі до Південної Кореї 2019 року, прокоментував нещодавнє фото Кім Йо Чжон, яка була присутня на офіційному заході з двома дітьми.

Кім Йо Чжон із дітьми Фото: Скриншот

За його словами, це її діти. Кім Йо Чжон одружена з "високим і красивим" чоловіком. Рю розповів південнокорейським ЗМІ, що зустрічався з сім'єю Кім Йо Чжон у 2014 році під час відвідування могили Ко Ен Хі, її матері та матері Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон Фото: Reuters

Спекуляції про сімейний стан Кім Йо Чжон почалися напередодні Нового року 2015 року, коли в газеті з'явилася фотографія, на якій вона з кільцем на пальці відвідує дитячий будинок.

Численні ЗМІ також повідомили, що 2014 року вона вийшла заміж за Чхве Сона, сина Чхве Рен Хе, одного з найвпливовіших чиновників Північної Кореї.

За словами Рю, пара познайомилася під час шестимісячного спеціального курсу в Університеті імені Кім Ір Сена.

Нагадаємо, той факт, що в сестри Кім Чен Ина є діти, а саме син, натякає на те, що в майбутньому за владу в Північній Кореї почнеться боротьба. Диктатор постійно бере із собою свою доньку Кім Чжу Е, але жінки ще не правили КНДР, тож тепер імовірним спадкоємцем називають сина "принцеси Йо Йонг".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всесильну сестру Кім Чен Ина. Саме Кім Йо Чжон відповідає за пропаганду в Північній Кореї і за перетворення цієї і без того закритої країни на ще більш авторитарну.