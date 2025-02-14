Будущие наследники КНДР: беглый дипломат рассказал о семье сестры Ким Чен Ына

По словам беглеца, Ким Е Чжон вышла замуж за "высокого и красивого" мужчину и родила ему детей.

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Ким Чен Ын, северокорейский диктатор, очень часто появляется в компании своей дочери. Но про его сестру Ким Е Чжон, которая занимается пропагандой в КНДР, известно крайне мало. Но северокорейский перебежчик рассказал, что Ким, которую отец Ким Чен Ир называл "принцессой Йо Йонг", вышла замуж и родила детей. Об этом пишет SCMP.

Ким Е Чжон впервые показала детей на Новый год

Бывший северокорейский дипломат раскрыл подробности о браке и детях Ким Е Чжон, пролив свет на тайную жизнь могущественной сестры Ким Чен Ына.

Рю Хен У, исполнявший обязанности посла Северной Кореи в Кувейте на момент его бегства в Южную Корею в 2019 году, прокомментировал недавнее фото Ким Е Чжон, которая присутствовала на официальном мероприятии с двумя детьми.

Ким Е Чжон с детьми Фото: Скриншот

По его словам, это ее дети. Ким Е Чжон замужем за "высоким и красивым" мужчиной. Рю рассказал южнокорейским СМИ, что встречался с семьей Ким Е Чжон в 2014 году во время посещения могилы Ко Ен Хи, ее матери и матери Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын и Ким Е Чжон Фото: Reuters

Спекуляции о семейном положении Ким Е Чжон начались в канун Нового года 2015 года, когда в газете появилась фотография, на которой она с кольцом на пальце посещает детский дом.

Многочисленные СМИ также сообщили, что в 2014 году она вышла замуж за Чхве Сона, сына Чхве Рен Хэ, одного из самых влиятельных чиновников Северной Кореи.

По словам Рю, пара познакомилась во время шестимесячного специального курса в Университете имени Ким Ир Сена.

Напомним, тот факт, что у сестры Ким Чен Ына есть дети, а именно сын, намекает на то, что в будущем за власть в Северной Корее начнется борьба. Диктатор постоянно берет с собой свою дочь Ким Чжу Э, но женщины еще не правили КНДР, так что теперь вероятным наследником называют сына "принцессы Йо Йонг".

Напомним, ранее Фокус писал о всесильной сестре Ким Чен Ына. Именно Ким Е Чжон отвечает за пропаганду в Северной Корее и за превращение этой и без того закрытой страны, в еще более авторитарную.