Покровск поможет в разговоре с Трампом: как ВСУ остановили противника и начали контратаковать

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Покровское направление

Как написал в своем тг-канале Роман Шрайк: "Вы, надеюсь, заметили плюсик во вчерашней сводке?"

Обращу ваше внимание на то, что за последний месяц СОУ создали 5 таких "плюсиков" на Покровском направлении.

И я расскажу, как это случилось.

Первая, и самая важная причина — это обескровливание российских подразделений, за эту зиму. По мнению Путина, мы должны были пасть как минимум на территории всей Донецкой области. Но ̶К̶а̶д̶и̶я̶ Покровск до сих пор стоит.

Мы пережили очень сложную зиму. С дефицитом дронов, с сорванной мобилизацией, с демотивированными новыми бригадами, которые собирали раму некоторое время, с большим количеством вражеского ИПСО и постоянной могилой в фейсбуке.

Но пережили.

Зима была очень снисходительна к русским. Туманы, которые не давали работать нашим крыльям и выявлять места скоплений заранее, мавиков мало, контролировать продвижение штурмовых групп пешком по посадкам в таких условиях было сверхсложной задачей. Но под конец зимы ударили морозы, и это пришлось не на самое лучшее состояние штурмовых групп противника, которые еще и посыпались санитарными потерями, морозы забирают туманы и поднимают облака на высоту, а крыльям пофиг на мороз, им бы облака повыше, и за это время было нанесено сильное огневое поражение по прицепной артиллерии (САУ у пигдогов мало осталось, в основном прицепуха). На линии нашей бригады террор арты приобрел такие объемы, что мы уже задолбались слышать нытье по перехватам. И это все произошло, когда россияне уже в некоторых городах бежали в штурмы на костылях. По некоторым перехватам противник в некоторых городах считает свои подразделения небоеспособными, но их упорно гонят вперед.

Вторая — на направление перебросили ряд подразделений СБС, которые усилили сложные направления. Некоторое время ушло на координацию и подготовку, но когда все заработало — пигдоги завыли. Вы когда-нибудь видели небольшую деревню, здания которой вместе с врагом за два дня превращают в руины дроны "Бабы-Яги", а потом выживших добивают фпв и мавики со сбросами? Не видели? Ну, многие пигдоги это увидели в последний момент.

Это еще не контрнаступление, но мы из глухой обороны переходим к активной обороне, линия уже не сыпется так быстро, а это значит, что появилось время на то, чтобы строить фортификации.

Третья причина — опыт новых бригад. Нет, там не рексы пока что, но опыт понемногу позволяет собрать раму, и они растут, и это важно.

Растет координация приданных подразделений, получаются необходимые средства, которых не было, когда бригады стали на линию, многие люди вышли из панического состояния (спасибо нашей информационной политике) и начали работать с результатом.

Пока не надо сильно радоваться, это первые признаки того, что скоро подразделения РФ будут вынуждены перейти в оборону, как в 2023 летом, чтобы заняться аккумулированием нового пехотного мяса. Тогда и мы что-то отожмем назад и будем иметь время, чтобы построить линию обороны согласно ошибкам прошлых периодов, которых, кстати, было ну сильно дохера. Корпусная система, линия дронов, координация средств РЭБ и многое другое — это то, над чем сейчас работают, и это даст свой результат, так или иначе.

Поэтому держим кулаки, донатим на СОУ, результат переговоров по перемирию будет очень зависеть от состояния на фронте. Деду Трампу сложно будет рассказывать о доминировании РФ, "и поэтому надо подписать, что я скажу, потому что вы же проиграете", если войска РФ начнут получать пи...юлей. Но для этого надо еще много работать.

UPD. Не про дроны. 425 ОШП "Скала" — красавчики. Уважение.

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