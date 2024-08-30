Фанат викторианской эпохи обнаружил своего двойника на 115-летней фотографии

Майкл Коропиш был озадачен фотографией, которую его друзья нашли в сети. На ней изображен мужчина, который мог быть близнецом Майкла, несмотря на то, что фотография была сделана 115 лет назад.

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Молодой художник из Манчестера, Великобритания, был шокирован, когда друзья прислали ему винтажную фотографию, сделанную 115 лет назад. Молодой человек на ней поразительно напоминает самого Майкла, не только чертами лица, но и нарядом, ведь Коропиш является фанатом викторианской эпохи и даже избегает современных технологий. Об этом пишет Mirror.

Профессиональный художник говорит, что теперь он понимает, почему он чувствует себя обязанным одеваться как житель викторианской эпохи и избегать технологий ХХІ века. Коропиш был "испуган", когда его приятель увидел изображение в соцсетях и переслал ему.

Двойник Майкла с 115-летней фотографии Фото: Caters News Agency

На черно-белом снимке, сделанном в 1905 году, изображен молодой человек лет 20, сидящий на стуле и смотрящий на свою юную спутницу. Предположительно, это фото молодоженов.

Двойник Майкла с 115-летней фотографии Фото: Caters News Agency

Майкл из Стокпорта, Большой Манчестер, позже поделился фотографией себя в той же позе, чтобы продемонстрировать поразительное сходство.

Майкл Коропиш Фото: Instagram michael_koropisz_artist

"Я был ошеломлен, когда понял, что это не я, у нас одинаковые волосы, форма лица, нос и чувство стиля в одежде. Когда я поискал изображение в Интернете, я понял, что это не подделка и что оно было сделано 115 лет назад. Я всегда был одержим эпохой ХІХ века и посвятил ей свой гардероб и образ жизни, и теперь, возможно, это из-за моей прошлой жизни", — признался Майкл.

"Многие в сети называют меня "путешественником во времени", но я не знаю, что и думать. Это, должно быть, одна из самых странных вещей, которые я видел, он действительно похож на меня", — отметил художник.

Несмотря на то, что Майкл является молодым современным парнем, он иногда воображает себя джентльменом из прошлых лет, одеваясь исключительно в викторианскую одежду 1800-х годов и украшая свое жилище предметами старины.

Майкл Коропиш

Он также любит кататься на винтажном велосипеде, пишет письма пером и избегает телевизора. Он убежден, что его одержимость временем газовых фонарей и конных экипажей происходит от того, что в прошлой жизни он был одной ногой в могиле.

Майкл заявил: "Я ничего не знаю о человеке на фотографии, сделанной в 1905 году, но, судя по его одежде, он был либо из Великобритании, либо из США".

Напомним, ранее блогер по имени Хавьер заявил, что он путешественник во времени, который побывал в 2027 году, где, по его словам, человечество "вымерло". И он показал видеоролики, снятые в популярных местах, где нет ни одного человека.