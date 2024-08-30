Фанат вікторіанської епохи виявив свого двійника на 115-річній фотографії

Майкл Коропиш був спантеличений фотографією, яку його друзі знайшли в мережі. На ній зображений чоловік, який міг бути близнюком Майкла, незважаючи на те, що фотографію було зроблено 115 років тому.

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Молодий художник із Манчестера, Велика Британія, був шокований, коли друзі надіслали йому вінтажну фотографію, зроблену 115 років тому. Молодий чоловік на ній разюче нагадує самого Майкла, не лише рисами обличчя, а й вбранням, адже Коропиш є фанатом вікторіанської епохи і навіть уникає сучасних технологій. Про це пише Mirror.

Професійний художник каже, що тепер він розуміє, чому він відчуває себе зобов'язаним одягатися як житель вікторіанської епохи і уникати технологій 21-го століття. Коропіш був "переляканий", коли його приятель побачив зображення в соцмережах і переслав його йому.

Двійник Майкла зі 115-річної фотографії Фото: немецкий дог

На чорно-білому знімку, зробленому 1905 року, зображено молодого чоловіка років 20-ти, який сидить на стільці і дивиться на свою юну супутницю. Імовірно, це фото молодят.

Двійник Майкла зі 115-річної фотографії Фото: немецкий дог

Майкл зі Стокпорта, Великий Манчестер, пізніше поділився фотографією себе в тій самій позі, щоб продемонструвати разючу схожість.

Майкл Коропиш Фото: Instagram michael_koropisz_artist

"Я був приголомшений, коли зрозумів, що це не я, у нас однакове волосся, форма обличчя, ніс і почуття стилю в одязі. Коли я пошукав зображення в Інтернеті, я зрозумів, що це не підробка і що воно було зроблено 115 років тому. Я завжди був одержимий епохою 19 століття і присвятив їй свій гардероб і спосіб життя, і тепер, можливо, це через моє минуле життя", — зізнався Майкл.

"Багато хто в мережі називає мене "мандрівником у часі", але я не знаю, що й думати. Це, мабуть, одна з найдивніших речей, які я бачив, він дійсно схожий на мене", — зазначив художник.

Незважаючи на те, що Майкл є молодим сучасним хлопцем, він іноді уявляє себе джентльменом з минулих років, одягаючись винятково у вікторіанський одяг 1800-х років і прикрашаючи своє житло предметами старовини.

Майкл Коропиш

Він також любить кататися на вінтажному велосипеді, пише листи пером і уникає телевізора. Він переконаний, що його одержимість часом газових ліхтарів і кінних екіпажів походить від того, що в минулому житті він був ногою в могилі.

Майкл заявив: "Я нічого не знаю про людину на фотографії, зробленій 1905 року, але, судячи з її одягу, вона була або з Великої Британії, або зі США".

Нагадаємо, раніше блогер на ім'я Хав'єр заявив, що він мандрівник у часі, який побував у 2027 році, де, за його словами, людство "вимерло". І він показав відеоролики, зняті в популярних місцях, де немає жодної людини.