Єдиний, хто вижив: "мандрівник у часі" показав великі міста без людей (відео)

Чоловік, який називає себе єдиним, хто вижив, відвідав знамениті визначні пам'ятки Європи, поруч із якими не було людей. Багато користувачів соцмереж не повірили, що на людство чекає таке майбутнє.

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Чоловік на ім'я Хав'єр заявив, що він мандрівник у часі, який побував у 2027 році, де, за його словами, людство "вимерло". В одному зі своїх роликів чоловік побував у Лондоні (Велика Британія). Свою подорож він показав у відео, опублікованому в TikTok.

Блогер опублікував низку відеороликів про свої так звані візити в майбутнє. У своїх відео він показує себе в супермаркетах і на дорогах, а також на футбольних стадіонах і поруч із пам'ятками Європи, де немає людей. На його акаунт у TikTok під назвою @unicosobreviviente, що перекладається як "єдиний, хто вижив", підписано понад 8,2 мільйона користувачів.

На думку самопроголошеного "мандрівника в часі" на ім'я Хав'єр, через 3 роки людство зникне із Землі, хоча це не вплинуло на роботу вуличного освітлення та інтернету. Одна з "мандрівок у майбутнє" не обійшла стороною і Лондон. Хлопець прогулявся стадіоном футбольного клубу "Арсенал" і зайшов до домашньої роздягальні, де, попри те що нібито був 2027 рік, висять футболки команди сезону 2023/24. Пізніше він вирушив на стадіон іншого лондонського клубу "Челсі", де побував за лаштунками — звісно, на самоті, — але утримався від виходу на поле.

Під час перебування в Англії блогер також відвідав Національну галерею і з задоволенням розглядав твори мистецтва на самоті. Пізніше він відвідав будівлю парламенту, яка також виявляється порожньою.

В Іспанії Хав'єр здійснює аналогічну поїздку на стадіон футбольного клубу "Барселона", де, попри те, що наразі триває масштабна реконструкція куполоподібного даху площею 30 000 квадратних футів, він, схоже, все ще не був доданий. Серед інших місць, які відвідав самотній мандрівник у часі, був Париж. Багато з його відеороликів набрали понад мільйон переглядів, зацікавивши велику кількість глядачів.

Багато людей були стурбовані "катастрофою, що насувається", але деякі не повірили в історію блогера.

"Якщо ви в майбутньому, скажіть, будь ласка, хто виграв чемпіонат світу з футболу 2026 року?", "Хав'єр. Я пришлю за тобою свій космічний корабель. Принеси всі гроші, які зможеш зібрати", "Відвідайте Зону 51 у США", — писали глядачі.

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