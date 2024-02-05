"Ангел-охоронець": жінка стверджує, що чийсь голос допоміг її бабусі врятувати життя дитині

Жінка поділилася історією своєї бабусі, якій "надприродна" зустріч допомогла врятувати її доньку. Розповідь викликала бурхливе обговорення в соцмережах.

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Жінка, яка не називає свого імені, розповіла, що паранормальна активність врятувала життя її тітці в дитинстві, внаслідок чого сім'я стала твердо вірити в надприродне. Цією історією вона поділилася на популярному форумі Reddit.

Авторка теми під ніком JosieTheCrohnie розповіла про те, як "надприродна" зустріч, що сталася з її бабусею в 60-х роках минулого століття, допомогла їй врятувати життя тітки, коли та була зовсім маленькою. Жінка писала, що її родичка жила у "квартирі з привидами" деякий час. Тоді її батько був молодий, а тітка тільки народилася. Бабуся розповідала, що помічала безліч "дивних речей", що відбувалися в будинку, але ніколи не відчувала загрози або страху.

Однак одного разу вночі, коли всі спали, а її чоловіка (дідуся) не було вдома, жінка почула, як її кличуть на ім'я, до того ж поклик ставав дедалі гучнішим і гучнішим. Жіночий голос повторював: "Перевір дитину". Бабуся зізналася, що це змусило її побігти і перевірити свою доньку. Потрапивши в кімнату з дівчинкою, вона виявила, що маля встигло обернути ковдру навколо своєї шиї і почало задихатися.

"Це було наприкінці 60-х років, коли ще ніхто не знав, що ковдри можуть стати причиною смерті немовляти. Так бабуся врятувала життя моїй тітці тієї ночі", — написала JosieTheCrohnie.

Ілюстративне фото Фото: призрак

Багато людей, прочитавши розповідь дівчини, вирішили згадати про свої власні "надприродні" зустрічі, а багато хто був просто приголомшений її історією.

"Ого. У неї був ангел-охоронець. Дуже круто", "Це була рука Бога", "Предки приносять багато благословень і настанов. Вони допомагають нам орієнтуватися в житті. Ви можете звернутися до них по допомогу. Добре б подякувати їм і визнати", — писали користувачі форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.