"Ангел-хранитель": женщина утверждает, что чей-то голос помог ее бабушке спасти жизнь ребенку

Женщина поделилась историей своей бабушки, которой "сверхъестественная" встреча помогла спасти ее дочь. Рассказ вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

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Женщина, которая не называет своего имени рассказала, что паранормальная активность спасла жизнь ее тете в младенчестве, в результате чего семья стала твердо верить в сверхъестественное. Этой историей она поделилась на популярном форуме Reddit.

Автор темы под ником JosieTheCrohnie рассказала о том, как "сверхъестественная" встреча, произошедшая с ее бабушкой в 60-х годах прошлого века, помогла ей спасти жизнь тети, когда та была совсем маленькой. Женщина писала, что ее родственница жила в "квартире с привидениями" некоторое время. Тогда ее отец был молод, а тетя только родилась. Бабушка рассказывала, что замечала множество "странных вещей", происходивших в доме, но никогда не чувствовала угрозы или страха.

Однако однажды ночью, когда все спали, а ее мужа (дедушки) не было дома, женщина услышала, как ее зовут по имени, причем зов становился все громче и громче. Женский голос повторял: "Проверь ребенка". Бабушка призналась, что это заставило ее побежать и проверить свою дочь. Попав в комнату с девочкой она обнаружила, что малышка успела обернуть одеяло вокруг своей шеи и начала задыхаться.

"Это было в конце 60-х годов, когда еще никто не знал, что одеяла могут стать причиной смерти младенца. Так бабушка спасла жизнь моей тете в ту ночью", — написала JosieTheCrohnie.

Иллюстративное фото Фото: Playback

Многие люди, прочитав рассказ девушки, решили вспомнить о своих собственных "сверхъестественных" встречах, а многие были просто потрясены ее историей.

"Ого. У нее был ангел-хранитель. Очень круто", "Это была рука Бога", "Предки приносят много благословений и наставлений. Они помогают нам ориентироваться в жизни. Вы можете обратиться к ним за помощью. Хорошо бы поблагодарить их и признать", — писали пользователи форума.

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