У покинутому особняку, безлюдному майже 50 років, знайшли старовинні листи і записки (фото)

На дверцятах однієї з шаф висіла червона сукня, через яку порожній будинок і отримав своє прізвисько, але це далеко не єдина річ, яка залишилася від останніх власників.

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Калькот-Холл у Лланімінеху, Уельс, відомий місцевим жителям як маєток "Червона сукня", простояв безлюдним майже 50 років, але "моторошна" садиба ніколи не була зовсім порожньою. Про це пише The Mirror.

До початку 1970-х років тут проживала сім'я, але на десятиліття після цього особняк "застиг" у часі: всі предмети побуту, якими користувалася остання господиня, залишилися на своїх місцях, наче вона просто пішла і в будь-який момент може повернутися.

Протягом багатьох років колись розкішний будинок із чотирма спальнями нагадував про загадку "Марії Селести", корабля, що був знайдений у гарному стані й здавався покинутим, а всі речі команди залишилися на своїх місцях. Ця історія захоплювала уяву письменників та істориків з 1872 року. Коли остання відома мешканка будинку Еллен Джонс померла, Калкотт-Голл, схоже, спіткала та ж доля. Час майже зупинився в його стінах. Маєток став привабливим для багатьох міських дослідників.

Будівля, яка гордо височіє в сільській місцевості, не втратила свого шарму. Після смерті Еллен усі її речі залишилися в тому вигляді, в якому вони перебували в будинку протягом десятиліть. На дверцятах однієї з шаф висіла червона сукня, через яку порожній будинок і отримав своє прізвисько, але це далеко не єдина річ, яку тут можна знайти.

Час і природа попрацювали над інтер'єром будинку Фото: HotSpot Media Камін і підлога були вкриті пилом Фото: HotSpot Media

Фотографії Еллен, зокрема її червона сукня, висіли на стінах, місцями обклеєних вицвілими шпалерами з квітковим малюнком 1950-х років. Там, де вони обсипалися на землю, було видно стіни, викладені з важкого каменю, що нагадує про той час, коли було побудовано маєток.

На підлозі валялися любовні листи й записки від друзів, які не читалися майже 40 років і давно забулися. На каміні стоять сімейні знімки та чорно-білі фотографії, пил вкриває крісла та їхні подушки. На ліжках усе ще лежали ті самі покривала, якими колись користувалися люди, а на вікнах висіли фіранки, багато з яких потріскалися й порвалися.

По стінах розповзлися гілки рослин, листя засипало дахи й підлоги, по яких колись ходили люди. По всьому моторошному будинку можна було знайти ознаки минулого життя. На кухні залишився пральний порошок, у шафах — тарілки, чашки, каструлі та сковорідки. У колишній спальні Еллен збереглися спогади про минулі часи. На туалетному столику лежали залишки косметики, пензлі та дзеркало. Газети, наповнені новинами багаторічної давнини, були звалені у вітальні.

Фотографія Еллен Джонс у червоній сукні Фото: HotSpot Media Та сама червона сукня

У 2020 році фотограф Ден Сірка з Манчестера (Англія) вирушив до будинку, щоб закарбувати його в усій його "моторошній красі".

"Я чув історії про цей маєток і тому захотів сам усе дослідити. Особливо заінтригувало зображення дами в червоній сукні й те, що червона сукня все ще перебуває там. Мені захотілося подивитися, що ще знаходиться всередині. Я почувався так, наче опинився в чиємусь домі без запрошення, і очікував, що господар зараз вийде з-за рогу. Коли я піднявся сходами й увійшов до головної спальні, я відчинив двері, і праворуч на туалетному столику стояла фотографія дами в одязі, а на ньому — уся її косметика та інші особисті речі. Потім я повернувся ліворуч і побачив відкриту шафу, в якій висіла червона сукня. Було дуже моторошне відчуття, ніби там хтось є", — розповів фотограф.

По стінах розповзлися гілки рослин, листя засипало дахи й підлоги Фото: YouTube

Попри те, що будинок так довго стояв порожнім, попередньою власницею вважалася Еллен Джонс, та сама жінка, яка зображена в червоній сукні на одній з фотографій на стіні покинутого будинку.

Видання зазначає, що в серпні 2023 року з'явилося повідомлення про те, що маєток отримав дозвіл на будівництво, що може означати його реконструкцію і відновлення до "колишньої слави". Сараї на території особняка можуть перетворитися на сім житлових будинків.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.