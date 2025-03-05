Верховный суд отклонил просьбу Трампа заморозить миллиарды долларов иностранной помощи

Просьба администрации Трампа о заморозке финансов была ранее одобрена Конгрессом.

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Верховный суд США 5 марта отклонил просьбу администрации Трампа о заморозке миллиардов долларов иностранной помощи, одобренной Конгрессом. Однако суд не сразу сообщил, когда деньги должны быть выплачены, что позволило Белому дому продолжить оспаривать этот вопрос в нижестоящих судах. Решение было принято со счетом 5-4. Об этом сообщает CNN.

Апелляция дошла до высшего суда за несколько дней — чрезвычайно быстро по стандартам федеральной судебной системы. Это второе дело, которое дошло до судей, занимающихся шагами Трампа по консолидации власти в исполнительной ветви власти и радикальной перестройке правительства после возвращения в Белый дом в январе.

В центре дела — миллиарды долларов иностранной помощи от Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, которые Трамп заморозил в январе, пытаясь ограничить расходы и привести эти агентства в соответствие со своей программой. Несколько некоммерческих групп, которые полагаются на финансирование глобального здравоохранения и других программ, подали в суд, утверждая, что действия администрации узурпировали полномочия Конгресса по контролю над государственными расходами и нарушили федеральный закон, который диктует, как агентства принимают решения.

В своем кратком отчете в пятницу группы описали действия администрации как имеющие "разрушительные" последствия.

Они заявили суду, что финансирование "продвигает интересы США за рубежом и улучшает — а во многих случаях буквально спасает — жизни миллионов людей по всему миру".

"Таким образом, мы помогаем остановить такие проблемы, как болезни и нестабильность за рубежом, прежде чем они достигнут наших берегов", — заявили представители групп.

Окружной судья США Амир Али 13 февраля постановил, что большая часть денег продолжит поступать на временной основе, пока он рассматривает дело. Несколько дней спустя истцы утверждали, что администрация игнорирует этот приказ и продолжает блокировать расходы. Али был назначен на должность судьи президентом Джо Байденом.

Среди групп, выступающих против заморозки, — Коалиция по защите вакцины против СПИДа, базирующаяся в Нью-Йорке организация, работающая над ускорением профилактики ВИЧ, и Глобальный совет по здравоохранению, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, который представляет другие группы, управляющие программами здравоохранения.

Администрация Трампа в судебных документах по этому делу раскрыла, что она пытается прекратить более 90% программ иностранной помощи USAID.

"В общей сложности было прекращено около 5800 грантов USAID, а более 500 грантов USAID были сохранены", — сообщили в администрации Трампа, утверждая, что "сэкономили" 57 миллиардов долларов.

Программы помощи США по всему миру остановились из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи. Также Белый дом либо отправил большинство сотрудников USAID в отпуск, либо уволил их.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал USAID "мошенническим", чрезвычайно коррумпированным агентством и призвал закрыть его.

На сайте Белого дома 4 февраля опубликовали перечень расходов USAID. В опубликованном списке были, в частности, финансирование туризма в Египте, "трансгендерный комикс" в Перу и электромобили для Вьетнама.