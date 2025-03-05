Верховний суд відхилив прохання Трампа заморозити мільярди доларів іноземної допомоги

Прохання адміністрації Трампа про заморожування фінансів було раніше схвалено Конгресом.

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Верховний суд США 5 березня відхилив прохання адміністрації Трампа про замороження мільярдів доларів іноземної допомоги, схваленої Конгресом. Однак суд не одразу повідомив, коли гроші мають бути виплачені, що дало змогу Білому дому продовжити оскаржувати це питання в нижчих судах. Рішення було ухвалено з рахунком 5-4. Про це повідомляє CNN.

Апеляція дійшла до вищого суду за кілька днів — надзвичайно швидко за стандартами федеральної судової системи. Це друга справа, яка дійшла до суддів, які опікуються кроками Трампа з консолідації влади у виконавчій гілці влади та радикальної перебудови уряду після повернення до Білого дому в січні.

У центрі справи — мільярди доларів іноземної допомоги від Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, які Трамп заморозив у січні, намагаючись обмежити видатки та привести ці агентства у відповідність до своєї програми. Кілька некомерційних груп, які покладаються на фінансування глобальної охорони здоров'я та інших програм, подали до суду, стверджуючи, що дії адміністрації узурпували повноваження Конгресу з контролю за державними витратами та порушили федеральний закон, який диктує, як агентства ухвалюють рішення.

У своєму короткому звіті в п'ятницю групи описали дії адміністрації як такі, що мають "руйнівні" наслідки.

Вони заявили суду, що фінансування "просуває інтереси США за кордоном і покращує — а в багатьох випадках буквально рятує — життя мільйонів людей по всьому світу".

"Таким чином, ми допомагаємо зупинити такі проблеми, як хвороби та нестабільність за кордоном, перш ніж вони досягнуть наших берегів", — заявили представники груп.

Окружний суддя США Амір Алі 13 лютого постановив, що більша частина грошей продовжить надходити на тимчасовій основі, поки він розглядає справу. Кілька днів потому позивачі стверджували, що адміністрація ігнорує цей наказ і продовжує блокувати витрати. Алі був призначений на посаду судді президентом Джо Байденом.

Серед груп, які виступають проти заморожування, — Коаліція із захисту вакцини проти СНІДу, організація, що базується в Нью-Йорку і працює над прискоренням профілактики ВІЛ, і Глобальна рада з охорони здоров'я, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, яка представляє інші групи, що керують програмами охорони здоров'я.

Адміністрація Трампа в судових документах у цій справі розкрила, що вона намагається припинити понад 90% програм іноземної допомоги USAID.

"Загалом було припинено близько 5800 грантів USAID, а понад 500 грантів USAID було збережено", — повідомили в адміністрації Трампа, стверджуючи, що "заощадили" 57 мільярдів доларів.

Програми допомоги США по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування і перегляд мільярдів доларів допомоги. Також Білий дім або відправив більшість співробітників USAID у відпустку, або звільнив їх.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп назвав USAID "шахрайським", надзвичайно корумпованим агентством і закликав закрити його.

На сайті Білого дому 4 лютого опублікували перелік витрат USAID. В опублікованому списку були, зокрема, фінансування туризму в Єгипті, "трансгендерний комікс" у Перу та електромобілі для В'єтнаму.