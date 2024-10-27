Актер Тимати Шаламе проиграл в своем конкурсе двойников в Нью-Йорке

Тимоти обнимался и фотографировался со своими двойниками, когда нагрянула полиция и назвала мероприятие незаконным и начала разгонять участников.

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Американский и французский актер Тимоти Шаламе пришел на конкурс своих в Нью-Йорке. Он не выиграл, а полиция пыталась разогнать мероприятие. Об этом сообщает The Wrap.

Шуточный конкурс прошел в Вашингтон-Сквер в парке Нью-Йорка. Сотни людей облачились в образы персонажей Шаламе ради приза в 50 долларов. Неожиданно в парк пришел сам актер. Он пробрался в толпу в маске, а затем раскрыл себя. Тимоти обнимался и фотографировался со своими двойниками, когда нагрянула полиция и назвала мероприятие незаконным и начала разгонять участников.

Сообщается, что в парке находились около 900 человек, и правоохранители просто "не могли справиться" с хаосом и неразберихой. Одного из двойников задержали под гомон толпы.

Сам Шаламе в своем конкурсе не выиграл и спокойно покинул парк.

Приз $50 достался 21-летнему студенту Майлзу Митчеллу, который пришел в костюме Вилли Вонки.

Сейчас Шаламе находится в Нью-Йорке на съемках фильма "Марти Суприм". В фильме режиссера Джоша Сафди также снимаются Гвинет Пэлтроу и Тайлер, Создатель, а также рассказывается о жизни чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана.

Напомним что российский двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев вынужден был уйти на фронт воевать против Украины из-за карьерного кризиса и набора веса.