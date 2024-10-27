Актор Тіматі Шаламе програв у своєму конкурсі двійників у Нью-Йорку

Тімоті обіймався і фотографувався зі своїми двійниками, коли нагрянула поліція і назвала захід незаконним та почала розганяти учасників.

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Американський і французький актор Тімоті Шаламе прийшов на конкурс своїх у Нью-Йорку. Він не виграв, а поліція намагалася розігнати захід. Про це повідомляє The Wrap.

Жартівливий конкурс пройшов у Вашингтон-Сквер у парку Нью-Йорка. Сотні людей одягнулися в образи персонажів Шаламе заради призу у 50 доларів. Несподівано до парку прийшов сам актор. Він пробрався у натовп у масці, а потім розкрив себе. Тімоті обіймався і фотографувався зі своїми двійниками, коли нагрянула поліція і назвала захід незаконним та почала розганяти учасників.

Повідомляється, що у парку перебували близько 900 людей, і правоохоронці просто "не могли впоратися" з хаосом і плутаниною. Одного із двійників затримали під гомін натовпу.

Сам Шаламе у своєму конкурсі не виграв і спокійно покинув парк.

Приз $50 дістався 21-річному студенту Майлзу Мітчеллу, який прийшов у костюмі Віллі Вонкі.

Зараз Шаламе перебуває в Нью-Йорку на зйомках фільму "Марті Суприм". У фільмі режисера Джоша Сафді також знімаються Ґвінет Пелтроу та Тайлер, Творець, а також розповідається про життя чемпіона з настільного тенісу Марті Рейсмана.

Нагадаємо що російський двійник Леонардо Ді Капріо Роман Бурцев змушений був піти на фронт воювати проти України через кар'єрну кризу і набір ваги.