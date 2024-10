"Боявся найгіршого": жокей ризикнув життям, що допомогти коню, який впав на перегонах (відео)

У перегонах у Сіднеї зійшов з траси кінь Think About It, який у 2023 році прийшов першим, а його власник виграв 20 млн дол. У 2024 році він упав посеред змагань, але залишився живим і, ймовірно, доживатиме вік "на пенсії".

Австралійський жокей ледь не втратив коня під час перегонів у Сіднеї, коли тварина упала посеред зеленого поля. На допомогу коню підбігли ветеринари, які заховали його тіло за білим екраном. Глядачі перегонів та жокей полегшено зітхнули, коли побачили, що все гаразд. На відео з місця подій видно, як вершник підбіг до тварини і ледь не потрапив під удари копит під час спроб перевернутись. Про інцидент на змаганнях розповіло австралійське видання The Sydney Morning Herald.

Журналісти описали інцидент, який стався 20 жовтня на кінних перегонах у Сіднеї. У якийсь момент під час крутого повороту на великій швидкості упав кінь з кличкою Think About It. Тварина опинилась на спині, брикалась, била копитами, коли до нього підбіг жокей Джейсон Колетт (Jason Collett). У статті пояснили, що жокей проявив мужність, наблизившись до коня у момент, коли міг втратити життя та здоров'я. З іншого боку, чоловік боявся, що кінь загине — саме так закінчуються подібні неочікувані падіння, пояснив ветеринар Джо Прайд журналістам.

За кілька хвилин служителі встановили білий екран, який повністю закривав тулуб коня. У статті написали, що на стадіоні запанувала "похмура тиша", оскільки так роблять у випадку смерті тварини. У певний момент голова ворухнулась і усі "видихнули з полегшенням".

"На жаль, я бачив, як коні так падають, і вони не підійматися. Після того, як вони розмістять цей екран, вони не вийдуть. Я боявся найгіршого", — навели журналісти слова Прайда.

Ветеринар також пояснив, що падіння відбулось на швидкості 60 км/год і він щасливий, що тварина жива, хоч і перенесла легеневу кровотечу. Журналісти нагадали, що Think About It — переможець перегонів 2023 року, під час яких власник виграв 20 млн дол. Також вони наголосили, що надалі тварину чекає "пенсія в конюшні", і його не присиплятимуть.

