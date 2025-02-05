Відому українську блогерку терміново госпіталізували: що сталося (фото)

За годину до інциденту Вікторія Маремуха розповіла, що повертається в кінний спорт. Після цього вона вперше впала з сідла.

Related video

Українська блогерка Вікторія Маремуха розповіла, що її терміново госпіталізували після падіння з коня. Кадрами та розповіддю зірка соцмереж поділилася в Instagram.

Маремуха травмувалась, тому їй знадобилася допомога лікарів. Блогерка їздить верхи на коні, і вперше вона впала із сідла.

За годину до інциденту знаменитість розповіла, що повертається в кінний спорт.

"Зараз емоційно складний період. Давно такого не було. А коні мене заспокоюють", — написала Маремуха.

Після падіння Вікторія на мить припинила дихати, а коли отямилася, то не орієнтувалася в просторі.

"Ну що, я вперше впала з сідла. Не скажу, що це було приємно. Я взагалі не зрозуміла, як це відбулося і на землі, після того, як почала знову дихати, запитала в інструктора: "Де я?". Тому швидка, знеболювальне і дорога в лікарню на рентген", — написала учасниця шоу "Супермодель по-українськи".

Уже в лікарні стало відомо, що в Маремухи немає перелому, проте потрібно ще дочекатися на результат КТ голови.

"З не дуже хороших новин — на УЗД знайшли рідину, і поки що 3 лікарі не розуміють, чи це моя фізіологічна така, чи утворена внаслідок падіння як травма", — написала блогерка.

Зокрема, медики порадили Вікторії залишитися в лікарні на 4-5 годин, аби прослідкувати зміни та зробити ще одне УЗД.

Нагадаємо, Вікторія Маремуха спростувала чутки про розлучення.

Також Фокус писав про плани акторки Анастасії Цимбалару на операцію.