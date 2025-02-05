Известную украинскую блогершу срочно госпитализировали: что произошло (фото)

За час до инцидента Виктория Маремуха рассказала, что возвращается в конный спорт. После этого она впервые упала с седла.

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Украинская блогерша Виктория Маремуха рассказала, что ее срочно госпитализировали после падения с лошади. Кадрами и рассказом звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Маремуха травмировалась, поэтому ей понадобилась помощь врачей. Блогерша ездит верхом на лошади, и впервые она упала с седла.

За час до инцидента знаменитость рассказала, что возвращается в конный спорт.

"Сейчас эмоционально сложный период. Давно такого не было. А лошади меня успокаивают", — написала Маремуха.

После падения Виктория на мгновение прекратила дышать, а когда пришла в себя, то не ориентировалась в пространстве.

"Ну что, я впервые упала с седла. Не скажу, что это было приятно. Я вообще не поняла, как это произошло и на земле, после того, как начала снова дышать, спросила у инструктора: "Где я?". Поэтому скорая, обезболивающее и дорога в больницу на рентген", — написала участница шоу "Супермодель по-украински".

Уже в больнице стало известно, что у Маремухи нет перелома, однако нужно еще дождаться результата КТ головы.

"Из не очень хороших новостей — на УЗИ нашли жидкость, и пока что 3 врача не понимают, это моя физиологическая такая, или образованная в результате падения как травма", — написала блогерша.

В частности, медики посоветовали Виктории остаться в больнице на 4-5 часов, чтобы проследить изменения и сделать еще одно УЗИ.

Напомним, Виктория Маремуха опровергла слухи о разводе.

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