Скачки, гонки, тхеквондо: хто з королівських осіб брав участь в Олімпіаді

Традиційно, особи королівської крові вибирають дорогі та престижні види спорту, проте є і несподівані винятки.

Поки в Токіо в розпалі XXXII літні Олімпійські ігри, які повинні були відбутися в 2020 році, проте були перенесені через пандемію коронавірусу, весь світ стежить за успіхами своїх спортсменів.

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Не виняток і члени королівських сімей. Вони раніше старанно відвідували церемонію відкриття та окремі змагання. А королева Єлизавета на Літніх іграх у Лондоні в 2012 році навіть зіграла невелику, але значну роль, з'являючись у своїй ложі на стадіоні в супроводі Джеймса Бонда, роль якого виконав Деніел Крейг.

Утім, не завжди королівські особи залишаються тільки в ролі глядачів. Іноді вони і захищають честь своєї країни, беручи участь у змаганнях. Фокус зібрав інформацію про членів королівських сімей світу, які заради спорту знімають свої корони і борються за медалі.

Принцеса Анна

[ + – ] Принцеса Анна під час Олімпійських ігор у Монреалі, Канада, 1976 рік. Фото: Getty Images

Єдина дочка королеви Єлизавети II стала першим членом британської королівської сім'ї, які взяли участь в Олімпійських іграх. Це сталося в 1976 році в Монреалі, коли вона взяла участь у триденних змаганнях із кінного спорту. Анна брала участь в іграх на коні своєї матері на ім'я Гудвіл із королівських стаєнь. Однак, навіть будучи досвідченою наїзницею, Анна не виграла жодної медалі та посіла 24-е місце в особистому триборстві.

Принцеса Анна під час Олімпійських ігор у Квебеку, Канада, 1976 рік.

Зара Тіндалл

[ + – ] Зара Тіндалл під час змагань з конкуру на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні Фото: Getty Images

Старша внучка королеви Єлизавети II і дочка принцеси Анни пішла слідами своєї матері та батька. Адже, нагадаємо, до того, як одружуватися з принцесою, Марк Філліпс брав участь в Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році в складі британської команди з триборства, яка виграла золоту медаль. На сеулській Олімпіаді 1988 року він отримав срібну медаль.

Зара Тіндалл із дитинства займалася верховою їздою. І взяла участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні з британською командою з кінного спорту. За нею з трибун спостерігали всі її родичі, тож місія була відповідальною. Зара виграла срібну медаль.

Зара Тіндалл під час змагань з конкуру на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Княгиня Монако Шарлен

[ + – ] Шарлін Віттсток на змаганнях із плавання Фото: Скриншот

Шарлін, княгиня Монако, до того як вийти заміж, була Шарлін Віттсток, батько якої, професійний плавець і дайвер, зробив усе, щоб його дочка домоглася успіхів у спорті. Шарлін стала чемпіонкою ПАР у 1996 році, а в 2000 році представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї. Медаль Шарлін тоді не дісталася. Вона посіла п'яте місце в естафеті 4×100 м.

Утім, плавання все ж принесло Шарлен успіх. На змаганнях у Монако в 2000-му році вона познайомилася з князем Альбером, потім вони ще раз зустрілися в Туріні. Пара побралася тільки в 2011 році, а в 2008-му Шарлін збиралася виступити на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році, але травма плеча змусила її покинути спортивну кар'єру.

Князь Монако Альбер II

[ + – ] Князь Альбер на змаганнях із бобслею Фото: Скриншот

Альбер, князь Монако, відомий, як покровитель багатьох видів спорту. І, мабуть, найспортивніший монарх у цьому списку. За його егідою проходять знамениті гонки "Формули-1". Сам він із дитинства захоплювався спортом, займався футболом, плаванням і дзюдо. Також він п'ять разів брав участь у зимових Олімпійських іграх у складі команди князівства з бобслею. З 1985 року Альбер обіймає пост члена МОК. Також він брав участь у ралі "Дакар" у 1985 році, але зійшов із дистанції на 9-му етапі через технічні проблеми.

Король Іспанії Філіп

Філіп, тоді ще не король, а наслідний принц, брав участь в Олімпійських іграх 1992 року, які проходили на його батьківщині в Барселоні. Майбутній король був членом команди з вітрильного спорту, а також ніс прапор на церемонії відкриття.

Його команда посіла шосте місце на Іграх, але яхтами король захоплюється досі. І до того, як вибухнула пандемія коронавірусу, часто відвідував Олімпійські ігри як глядач.

На знімку: король Іспанії Феліпе очолює збірну Іспанії на Олімпійських іграх у Барселоні, 1992 рік.

Іспанська інфанта Крістіна

[ + – ] Інфанта Крістіна з братом і матір'ю, королевою Сільвією Фото: Getty Images

Старша сестра Філіпа інфанта Крістіна, розділяє любов брата до вітрильного спорту. Вона захоплюється і лижами, але в 1988 році стала членом іспанської олімпійської команди з вітрильного спорту та прапороносцем збірної Іспанії на церемонії відкриття XXIV літніх Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі в Кореї.

Медаль її команді не дісталася, але Крістіна спорт не покинула і тепер підтримує свого чоловіка, гандболіста Іньякі Урдангаріна Лібарта. Йому пощастило більше. Він став володарем одразу двох бронзових медалей на Іграх в Атланті (1996) і Сіднеї (2000).

Принцеса Хайя бінт Хусейн

[ + – ] Принцеса Хайя бінт Хусейн під час Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 року Фото: Getty Images

Дочка короля Йорданії та дружина еміра Дубая прославилася в 2019 році своєю втечею від чоловіка. Хайя прихопила із собою дітей і 39 мільйонів доларів і відправилася в Лондон, вимагаючи від чоловіка розлучення.

Але ще до цієї події Хайя займалася кінним спортом і брала участь в Іграх у Сіднеї в 2000-му році на змаганнях із конкуру. Хайя залишилася без медалі, але вона стала лідером FEI (Міжнародна федерація кінного спорту) в 2006 році, і займала цю посаду до 2014 року.

Саме любов до коней якийсь час пов'язувала Хайю бінт Хусейн і її чоловіка, еміра Мохаммеда Аль Мактума. Коні з їхньої стайні навіть брали участь в скачках в Аскоті.

Шейха Майте бинт Мохаммед бін Рашид Аль Мактум

[ + – ] Шейха Майте бинт Мохаммед бін Рашид Аль Мактум на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році Фото: Getty Images

Шейха увійшла в історію в 2008 році, коли вона стала першою жінкою, яка несе прапор Об'єднаних Арабських Еміратів на Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році.

Дочка правителя ОАЕ завоювала срібну медаль на Азіатських іграх, проте удача на Олімпіаді їй не посміхнулася. Але Шейха не кинула кар'єру спортсменки після невдачі, вона лише змінила вид спорту на більш престижний і дорогий. Принцеса з ОАЕ отримала травму плеча і тепер займається поло. Цьогоріч вона привела свою команду до перемоги на Polo Masters Cup 2021.