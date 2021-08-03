Скачки, гонки, тхэквондо: кто из королевских особ принимал участие в Олимпиаде

Традиционно, особы королевской крови выбирают дорогостоящие и престижные виды спорта, однако есть и неожиданные исключения

Пока в Токио в разгаре XXXII летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса, весь мир следит за успехами своих спортсменов.

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Не исключение и члены королевских семей. Они ранее исправно посещали церемонию открытия и отдельные соревнования. А королева Елизавета на Летних играх в Лондоне в 2012 году даже сыграла небольшую, но значительную роль, появляясь в своей ложе на стадионе в сопровождении Джеймса Бонда, роль которого исполнил Дэниел Крейг.

Впрочем, не всегда королевские особы остаются только в роли зрителей. Иногда они и защищают честь своей страны, принимая участие в соревнованиях. Фокус собрал информацию о членах королевских семей мира, которые ради спорта снимают свои короны и сражаются за медали.

Принцесса Анна

[ + – ] Принцесса Анна во время Олимпийских игр в Монреале, Канада, 1976 год. Фото: Getty Images

Единственная дочь королевы Елизаветы II стала первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпийских играх. Это произошло в 1976 года в Монреале, когда она приняла участие в трехдневных соревнованиях по конному спорту. Анна принимала участие в играх на лошади своей матери по имени Гудвилл из королевских конюшен. Однако, даже будучи опытной наездницей, Анна не выиграла ни одной медали и 24-е место в личном троеборье.

принцесса Анна во время Олимпийских игр в Квебеке, Канада, 1976 год.

Зара Тиндалл

[ + – ] Зара Тиндалл во время соревнований по конкуру на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Фото: Getty Images

Старшая внучка королевы Елизаветы II и дочь принцессы Анны пошла по стопам своей матери и отца. Ведь, напомним, до того, как женится на принцессе, Марк Филлипс принимал участие в Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году в составе британской команды по троеборью, которая выиграла золотую медаль. На сеульской Олимпиаде 1988 года он получил серебряную медаль.

Зара Тиндалл с детства занималась верховой ездой. И приняла участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне с британской командой по конному спорту. За ней с трибун наблюдали все ее родственники, так что миссия была ответственной. Зара выиграла серебряную медаль.

Зара Тиндалл во время соревнований по конкуру на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Княгиня Монако Шарлен

[ + – ] Шарлен Уиттсток на соревнованиях по плаванию Фото: Скриншот

Шарлен, княгиня Монако, до того как выйти замуж, была Шарлен Уиттсток, отец которой, профессиональный пловец и дайвер, сделал все, чтобы его дочь добилась успехов в спорте. Шарлен стала чемпионкой ЮАР в 1996 году, а в 2000 году представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее. Медаль Шарлен тогда не досталась. Она заняла пятое место в эстафете 4×100 м.

Впрочем, плавание все же принесло Шарлен успех. На соревнованиях в Монако в 2000-м году она познакомилась с князем Альбером, потом они еще раз встретились в Турине. Пара обручилась только в 2011 году, а в 2008-м Шарлен собиралась выступить на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, но травма плеча заставила ее оставить спортивную карьеру.

Князь Монако Альбер II

[ + – ] Князь Альбер на соревнованиях по бобслею Фото: Скриншот

Альбер, князь Монако, известен, как покровитель многих видов спорта. И, пожалуй, самый спортивный монарх в этом списке. По его эгидой проходят знаменитые гонки "Формулы -1". Сам он с детства увлекался спортом, занимался футболом, плаванием и дзюдо. Также он пять раз участвовал в зимних Олимпийских игр в составе команды княжества по бобслею. С 1985 года Альбер занимает пост члена МОК. Также он участвовал в ралли "Дакар" в 1985 году, но сошел с дистанции на 9-м этапе из-за технических проблем.

Король Испании Филипп

Филипп, тогда еще не король, а наследный принц, принимал участие в Олимпийских играх 1992 года, которые проходили на его родине в Барселоне. Будущий король был членом команды по парусному спорту, а также нес знамя на церемонии открытия.

Его команда заняла шестое место на Играх, но яхтами король увлекается до сих пор. И до того, как разразилась пандемия коронавируса, часто посещал Олимпийские игры в качестве зрителя.

На снимке: король Испании Фелипе возглавляет сборную Испании на Олимпийских играх в Барселоне, 1992 год.

Испанская инфанта Кристина

[ + – ] Инфанта Кристина с братом и матерью, королевой Сильвией Фото: Getty Images

Старшая сестра Филиппа инфанта Кристина, разделяет любовь брата к парусному спорту. Она увлекается и лыжами, но в 1988 году стала членом испанской олимпийской команды по парусному спорту и знаменосцем сборной Испании на церемонии открытия XXIV летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в Корее.

Медаль ее команде не досталась, но Кристина спорт не оставила и теперь поддерживает своего мужа, гандболиста Иньяки Урдангарина Либарта. Ему повезло больше. Он стал обладателем сразу двух бронзовых медалей на Играх в Атланте (1996) и Сиднее (2000).

Принцесса Хайя бинт Хусейн

[ + – ] Принцесса Хайя бинт Хусейн во время Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году Фото: Getty Images

Дочь короля Иордании и жена эмира Дубая прославилась в 2019 году своим побегом от мужа. Хайя прихватила с собой детей и 39 миллионов долларов и отправилась в Лондон, требуя от мужа развода.

Но еще до эти событий Хайя занималась конным спортом и принимала участие в Играх в Сиднее в 2000-м году на соревнованиях по конкуру. Хайя осталась без медали, но она стала лидером FEI. (Международная федерация конного спорта) в 2006 году, и занимала эту должность до 2014 года.

Именно любовь к лошадям какое-то время связывала Хайю бинт Хусейн и ее мужа, эмира Мохаммеда Аль Мактума. Лошади из их конюшни даже принимали участие в скачках в Аскоте.

Шейха Майта бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

[ + – ] Шейха Майта бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум на Олимпиаде в Пекине в 2008 году Фото: Getty Images

Шейха вошла в историю в 2008 году, когда она стала первой женщиной, несущей флаг Объединенных Арабских Эмиратов на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Дочь правителя ОАЭ завоевала серебряную медаль на Азиатских играх, однако удача на Олимпиаде ей не улыбнулась. Но Шейха не бросила карьеру спортсменки после неудачи, она лишь сменила вид спорта на более престижный и дорогой. Принцесса из ОАЭ получила травму плеча и теперь занимается поло. В этом году она привела свою команду к победе на Polo Masters Cup 2021.