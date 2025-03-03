В Австралії помер чоловік із "золотою кров'ю", який урятував мільйони немовлят

Джеймс Гаррісон здавав кров понад 1100 разів і перестав тільки через похилий вік.

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В Австралії помер Джеймс Гаррісон, який прославився тим, що врятував життя понад двох мільйонів немовлят. У його крові містилося рідкісне і цінне антитіло, відоме, як Anti-D. 88-річний Гаррісон здавав "золоту" кров, поки йому не виповнився 81 рік. Про це повідомляє CNN.

Джеймс Гаррісон урятував мільйони немовлят

За даними Австралійського Червоного Хреста Lifeblood, Гарріс здавав кров понад 1100 разів. Його прозвали "людиною із золотою рукою". Він помер уві сні в будинку для літніх людей на північ від Сіднея.

Альтруїстична місія Гаррісона була зумовлена тим, що у віці 14 років йому зробили кілька переливань крові після операції на легенях.

Він почав здавати плазму в 18 років і робив це кожні два тижні, поки йому не виповнився 81 рік — верхня вікова межа для здачі крові в Австралії.

Генеральний директор Lifeblood Стівен Корнеліссен високо оцінив відданість Гаррісона.

"Джеймс був чудовою, доброю і щедрою людиною, яка все життя присвятила себе благодійності. Джеймс простягав руку, щоб допомогти іншим, яких він ніколи не впізнає, 1173 рази і нічого не очікував натомість", — сказав Корнеліссен у своїй заяві.

Дочка Гаррісона, Трейсі Меллоушип, сказала, що її батько дуже пишався тим, що врятував стільки життів.

Анти-D використовують для виробництва препарату, який призначають вагітним матерям, чия кров може атакувати клітини крові їхньої майбутньої дитини, що називається резус-конфліктом.

Захворювання розвивається, коли у вагітної жінки резус-негативна кров (RhD-негативна), а в дитини в утробі матері резус-позитивна кров (RhD-позитивна), успадкована від батька. Тоді у жінки можуть вироблятися антитіла, які руйнують "чужорідні" клітини крові дитини.

У гіршому випадку у немовлят може бути пошкоджений мозок або вони можуть померти.

Анти-D, що виробляється за допомогою антитіл Гаррісона, запобігає розвитку антитіл RhD під час вагітності у жінок з резус-негативною кров'ю.

За словами австралійських чиновників, виявлення антитіл у Гаррісона стало абсолютним переломним моментом.

"В Австралії аж до 1967 року щорічно вмирали буквально тисячі немовлят, лікарі не знали чому, і це було жахливо. У жінок траплялися численні викидні, а діти народжувалися з ушкодженнями мозку. Австралія була однією з перших країн, де було виявлено донора крові з цим антитілом, тож на той час це було справжньою революцією", — розповідала Джемма Фолкенмайр з Австралійської служби крові Червоного Хреста.

Його вважають національним героєм, Гаррісон отримав безліч нагород за свою щедрість, включно з Орденом Австралії — однією з найвищих нагород країни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальний випадок у Великій Британії. Жінка стала донором нирки для свого чоловіка: їхня сумісність становить один випадок на 22 мільйони осіб.