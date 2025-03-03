В Австралии умер мужчина с "золотой кровью", спасший миллионы младенцев

Джеймс Харрисон сдавал кровь более 1100 раз и перестал только из-за преклонного возраста.

Related video

В Австралии умер Джеймс Харрисон, который прославился тем, что спас жизни более двух миллионов младенцев. В его крови содержалось редкое и ценное антитело, известное, как Anti-D. 88-летний Харрисон сдавал "золотую" кровь, пока ему не исполнился 81 год. Об этом сообщает CNN.

Джеймс Харрисон спас миллионы младенцев

По данным Австралийского Красного Креста Lifeblood, Харрис сдавал кровь более 1100 раз. Его прозвали "человеком с золотой рукой". Он умер во сне в доме престарелых к северу от Сиднея.

Альтруистическая миссия Харрисона была обусловлена ​​тем, что в возрасте 14 лет ему сделали несколько переливаний крови после операции на легких.

Он начал сдавать плазму в 18 лет и делал это каждые две недели, пока ему не исполнился 81 год — верхний возрастной предел для сдачи крови в Австралии.

Генеральный директор Lifeblood Стивен Корнелиссен высоко оценил преданность Харрисона.

"Джеймс был замечательным, добрым и щедрым человеком, который всю жизнь посвятил себя благотворительности. Джеймс протягивал руку, чтобы помочь другим, которых он никогда не узнает, 1173 раза и ничего не ожидал взамен", — сказал Корнелиссен в своем заявлении.

Дочь Харрисона, Трейси Меллоушип, сказала, что ее отец очень гордился тем, что спас столько жизней.

Анти-D используется для производства препарата, назначаемого беременным матерям, чья кровь может атаковать клетки крови их будущего ребенка, что называется резус-конфликтом.

Заболевание развивается, когда у беременной женщины резус-отрицательная кровь (RhD-отрицательная), а у ребенка в утробе матери резус-положительная кровь (RhD-положительная), унаследованная от отца. Тогда у женщины могут вырабатываться антитела, которые разрушают "чужеродные" клетки крови ребенка.

В худшем случае у младенцев может быть поврежден мозг или они могут умереть.

Анти-D, вырабатываемый с помощью антител Харрисона, предотвращает развитие антител RhD во время беременности у женщин с резус-отрицательной кровью.

По словам австралийских чиновников, обнаружение антител у Харрисона стало абсолютным переломным моментом.

"В Австралии вплоть до 1967 года ежегодно умирали буквально тысячи младенцев, врачи не знали почему, и это было ужасно. У женщин случались многочисленные выкидыши, а дети рождались с повреждениями мозга. Австралия была одной из первых стран, где был обнаружен донор крови с этим антителом, так что в то время это было настоящей революцией", — рассказывала Джемма Фолкенмайр из Австралийской службы крови Красного Креста .

Считающийся национальным героем, Харрисон получил множество наград за свою щедрость, включая Орден Австралии — одну из высших наград страны.

Напомним, ранее Фокус писал о уникальном случае в Великобритании. Женщина стала донором почки для своего мужа: их совместимость составляет один случай на 22 миллиона человек.