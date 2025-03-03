В Австралии умер мужчина с "золотой кровью", спасший миллионы младенцев
Джеймс Харрисон сдавал кровь более 1100 раз и перестал только из-за преклонного возраста.
В Австралии умер Джеймс Харрисон, который прославился тем, что спас жизни более двух миллионов младенцев. В его крови содержалось редкое и ценное антитело, известное, как Anti-D. 88-летний Харрисон сдавал "золотую" кровь, пока ему не исполнился 81 год. Об этом сообщает CNN.
По данным Австралийского Красного Креста Lifeblood, Харрис сдавал кровь более 1100 раз. Его прозвали "человеком с золотой рукой". Он умер во сне в доме престарелых к северу от Сиднея.
Альтруистическая миссия Харрисона была обусловлена тем, что в возрасте 14 лет ему сделали несколько переливаний крови после операции на легких.
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Он начал сдавать плазму в 18 лет и делал это каждые две недели, пока ему не исполнился 81 год — верхний возрастной предел для сдачи крови в Австралии.
Генеральный директор Lifeblood Стивен Корнелиссен высоко оценил преданность Харрисона.
"Джеймс был замечательным, добрым и щедрым человеком, который всю жизнь посвятил себя благотворительности. Джеймс протягивал руку, чтобы помочь другим, которых он никогда не узнает, 1173 раза и ничего не ожидал взамен", — сказал Корнелиссен в своем заявлении.
Дочь Харрисона, Трейси Меллоушип, сказала, что ее отец очень гордился тем, что спас столько жизней.
Анти-D используется для производства препарата, назначаемого беременным матерям, чья кровь может атаковать клетки крови их будущего ребенка, что называется резус-конфликтом.
Заболевание развивается, когда у беременной женщины резус-отрицательная кровь (RhD-отрицательная), а у ребенка в утробе матери резус-положительная кровь (RhD-положительная), унаследованная от отца. Тогда у женщины могут вырабатываться антитела, которые разрушают "чужеродные" клетки крови ребенка.
В худшем случае у младенцев может быть поврежден мозг или они могут умереть.
Анти-D, вырабатываемый с помощью антител Харрисона, предотвращает развитие антител RhD во время беременности у женщин с резус-отрицательной кровью.
По словам австралийских чиновников, обнаружение антител у Харрисона стало абсолютным переломным моментом.
"В Австралии вплоть до 1967 года ежегодно умирали буквально тысячи младенцев, врачи не знали почему, и это было ужасно. У женщин случались многочисленные выкидыши, а дети рождались с повреждениями мозга. Австралия была одной из первых стран, где был обнаружен донор крови с этим антителом, так что в то время это было настоящей революцией", — рассказывала Джемма Фолкенмайр из Австралийской службы крови Красного Креста .
Считающийся национальным героем, Харрисон получил множество наград за свою щедрость, включая Орден Австралии — одну из высших наград страны.
Напомним, ранее Фокус писал о уникальном случае в Великобритании. Женщина стала донором почки для своего мужа: их совместимость составляет один случай на 22 миллиона человек.
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