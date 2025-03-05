Німеччина починає озброюватися: як новий канцлер Мерц уже змінює обличчя країни

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Тим часом, Мерц таки запускає радикальну мілітаризацію Німеччини.

Спочатку писали про плани на 200 млрд євро суто на оборону, але через труднощі з Бундестагом та ідіотськими обмеженнями на запозичення Мерц відмовився від цієї ідеї і замість неї викотив ще радикальнішу й трансформуючу:

Створення "інфраструктурного" фонду на 500 млрд євро, який буде витрачено на "перебудову і переозброєння" Німеччини.

Тобто, щоб краще загорнути свою ідею і продати її союзникам (фонд підтримали всі, окрім АФД), Мерц досипав згори ще більше грошей, але вже на інфраструктуру, з якою в Німеччині великі проблеми зараз.

Бундесвер полікує багато грошей Фото: Flickr

Бонусом, Мерц домігся винятку для витрат на оборону. Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП (зараз Німеччина витрачає близько 3%), не включатимуться до "стелі запозичень".

Де-факто, він відкрив нескінченний краник витрат на оборону і тепер може витрачати хоч 7%, не боячись упертися в стелю. Ба більше, 2%, що звільнилися (зараз усі 3% витрат на оборону зараховуються в стелю), відповідно можна буде витратити на щось іще.

Загалом, "принтер робить фрррррр", і Німеччина на всю котлету будуватиме зброю.

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