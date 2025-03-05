Німеччина починає озброюватися: як новий канцлер Мерц уже змінює обличчя країни
Тотальна мілітаризація Німеччини — саме так грізно називає блогер Роман Шрайк те, що зараз робить новий канцлер Фрідріх Мерц. Він запускає програму посиленого фінансування виробництва зброї, яка дозволить витрачати на це... ну, практично скільки завгодно.
Тим часом, Мерц таки запускає радикальну мілітаризацію Німеччини.
Спочатку писали про плани на 200 млрд євро суто на оборону, але через труднощі з Бундестагом та ідіотськими обмеженнями на запозичення Мерц відмовився від цієї ідеї і замість неї викотив ще радикальнішу й трансформуючу:
Створення "інфраструктурного" фонду на 500 млрд євро, який буде витрачено на "перебудову і переозброєння" Німеччини.
Тобто, щоб краще загорнути свою ідею і продати її союзникам (фонд підтримали всі, окрім АФД), Мерц досипав згори ще більше грошей, але вже на інфраструктуру, з якою в Німеччині великі проблеми зараз.
Бонусом, Мерц домігся винятку для витрат на оборону. Усі витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП (зараз Німеччина витрачає близько 3%), не включатимуться до "стелі запозичень".
Де-факто, він відкрив нескінченний краник витрат на оборону і тепер може витрачати хоч 7%, не боячись упертися в стелю. Ба більше, 2%, що звільнилися (зараз усі 3% витрат на оборону зараховуються в стелю), відповідно можна буде витратити на щось іще.
Загалом, "принтер робить фрррррр", і Німеччина на всю котлету будуватиме зброю.
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