Анонсовано продовження сатиричного мультсеріалу "Футурама"

Новими епізодами комедійного фантастичного шоу займуться Метт Ґрейнінґ та Девід Семюел Коен, автори оригінальної "Футурами" та "Сімпсонів"

Легендарний мультсеріал "Футурама" – повертається! Стрімінговий сервіс Hulu замовив 20 епізодів, а більшість оригінальних акторів повернуться до своїх ролей. Про це пише Deadline.

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Але поки що своєї згоди не дав Джон Ді Маджо, який озвучував робота Бендера. Журналісти з'ясували, що той захотів більшого гонорару. Про яку суму йдеться – невідомо, але продюсери ведуть із Ді Маджо переговори.

Створювати нові епізоди почнуть вже цього місяця, а прем'єра відбудеться 2023 року. Нагадаємо, оригінальну "Футураму" показували на телебаченні з 1999 року.

Як уже пожартував Ґрейнінґ, йому стало "честю анонсувати тріумфальне повернення "Футурами" ще раз перед тим, як нас знову раптово закриють".

[ + – ] Трейлер однієї із серій мультсеріалу "Футурама"

Перші чотири сезони "Футурами" виходили на каналі Fox Network з 1999 року, але компанія скасовувала серіал у 2003 році. 2008-го шоу відродили, й ще три сезони транслювали на каналі Comedy Central. Також зняли чотири повнометражні фільми.

У 2013 році знімання 8 сезону серіалу скасували, Метт та Девід сподівалися знайти нових інвесторів, але це їм не вдалося. Усього встигли випустити 124 епізоди в 7 сезонах.

Дія мультсеріалу розгортається в XXXI столітті, куди потрапляє розносник піци Філіп Фрай, випадково заморозивши себе в кріогенній камері напередодні нового 2000 року на 999 років та 364 дні. Там він знаходить нових знайомих і роботу в компанії з доставлення Planet Express, що належить його єдиному живому родичу, 160-річному правнучатому племіннику професору Г'юберту Фарнсворту.