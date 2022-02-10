Анонсовано продовження сатиричного мультсеріалу "Футурама"
Новими епізодами комедійного фантастичного шоу займуться Метт Ґрейнінґ та Девід Семюел Коен, автори оригінальної "Футурами" та "Сімпсонів"
Легендарний мультсеріал "Футурама" – повертається! Стрімінговий сервіс Hulu замовив 20 епізодів, а більшість оригінальних акторів повернуться до своїх ролей. Про це пише Deadline.
Але поки що своєї згоди не дав Джон Ді Маджо, який озвучував робота Бендера. Журналісти з'ясували, що той захотів більшого гонорару. Про яку суму йдеться – невідомо, але продюсери ведуть із Ді Маджо переговори.
Створювати нові епізоди почнуть вже цього місяця, а прем'єра відбудеться 2023 року. Нагадаємо, оригінальну "Футураму" показували на телебаченні з 1999 року.
Як уже пожартував Ґрейнінґ, йому стало "честю анонсувати тріумфальне повернення "Футурами" ще раз перед тим, як нас знову раптово закриють".
Перші чотири сезони "Футурами" виходили на каналі Fox Network з 1999 року, але компанія скасовувала серіал у 2003 році. 2008-го шоу відродили, й ще три сезони транслювали на каналі Comedy Central. Також зняли чотири повнометражні фільми.
У 2013 році знімання 8 сезону серіалу скасували, Метт та Девід сподівалися знайти нових інвесторів, але це їм не вдалося. Усього встигли випустити 124 епізоди в 7 сезонах.
Дія мультсеріалу розгортається в XXXI столітті, куди потрапляє розносник піци Філіп Фрай, випадково заморозивши себе в кріогенній камері напередодні нового 2000 року на 999 років та 364 дні. Там він знаходить нових знайомих і роботу в компанії з доставлення Planet Express, що належить його єдиному живому родичу, 160-річному правнучатому племіннику професору Г'юберту Фарнсворту.