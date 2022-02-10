Анонсировано продолжение сатирического мультсериала "Футурама"

Новыми эпизодами комедийного фантастического шоу займутся Мэтт Грейнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн, авторы оригинальной "Футурамы" и "Симпсонов"

Легендарный мультсериал "Футурама" – возвращается! Стриминговый сервис Hulu заказал 20 эпизодов, а большинство оригинальных актеров вернутся к своим ролям. Об этом пишет Deadline.

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Но пока свое согласие не дал Джон Ди Маджо, который озвучивал робота Бендера. Журналисты выяснили, что тот захотел больший гонорар. О какой сумме идет речь – неизвестно, но продюсеры ведут с Ди Маджо переговоры.

Создавать новые эпизоды начнут уже в этом месяце, а премьера состоится в 2023 году. Напомним, оригинальную "Футураму" показывали по телевидению с 1999 года.

Как уже пошутил Грейнинг, для него стало "честью анонсировать триумфальное возвращение "Футурамы" еще раз перед тем, как нас снова внезапно закроют".

[ + – ] Трейлер одной из серий мультсериала "Футурама"

Первые четыре сезона "Футурамы" выходили на канале Fox Network с 1999 года, но компания отменила сериал в 2003 году. В 2008-м шоу возродили и еще три сезона транслировались на канале Comedy Central. Также были сняты четыре полнометражных фильма.

В 2013 году съемки 8 сезона сериала отменили, Мэтт и Дэвид надеялись найти новых инвесторов, но это им не удалось. Всего успели выпустить 124 эпизода в 7 сезонах

Действие мультсериала разворачивается в XXXI веке, куда попадает разносчик пиццы Филипп Фрай, случайно заморозив себя в криогенной камере в канун нового 2000 года на 999 лет и 364 дня. Там он находит новых знакомых и работу в компании по доставке Planet Express, принадлежащей его единственному живому родственнику, 160-летнему правнучатому племяннику профессору Хьюберту Фарнсворту.