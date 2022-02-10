Анонсировано продолжение сатирического мультсериала "Футурама"
Новыми эпизодами комедийного фантастического шоу займутся Мэтт Грейнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн, авторы оригинальной "Футурамы" и "Симпсонов"
Легендарный мультсериал "Футурама" – возвращается! Стриминговый сервис Hulu заказал 20 эпизодов, а большинство оригинальных актеров вернутся к своим ролям. Об этом пишет Deadline.
Но пока свое согласие не дал Джон Ди Маджо, который озвучивал робота Бендера. Журналисты выяснили, что тот захотел больший гонорар. О какой сумме идет речь – неизвестно, но продюсеры ведут с Ди Маджо переговоры.
Создавать новые эпизоды начнут уже в этом месяце, а премьера состоится в 2023 году. Напомним, оригинальную "Футураму" показывали по телевидению с 1999 года.
Как уже пошутил Грейнинг, для него стало "честью анонсировать триумфальное возвращение "Футурамы" еще раз перед тем, как нас снова внезапно закроют".
Первые четыре сезона "Футурамы" выходили на канале Fox Network с 1999 года, но компания отменила сериал в 2003 году. В 2008-м шоу возродили и еще три сезона транслировались на канале Comedy Central. Также были сняты четыре полнометражных фильма.
В 2013 году съемки 8 сезона сериала отменили, Мэтт и Дэвид надеялись найти новых инвесторов, но это им не удалось. Всего успели выпустить 124 эпизода в 7 сезонах
Действие мультсериала разворачивается в XXXI веке, куда попадает разносчик пиццы Филипп Фрай, случайно заморозив себя в криогенной камере в канун нового 2000 года на 999 лет и 364 дня. Там он находит новых знакомых и работу в компании по доставке Planet Express, принадлежащей его единственному живому родственнику, 160-летнему правнучатому племяннику профессору Хьюберту Фарнсворту.