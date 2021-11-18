Вышел первый тизер сериала о секс-скандале Памелы Андерсон
Главные роли в мини-сериале Hulu исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн
В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Пэм и Томми", рассказывающий историю одной из самых известных пар 1990-х: секс-символа Памелы Андерсон и ее первого мужа, рок-музыканта Томми Ли. Об этом пишет Daily Mail.
В мини-сериале от Hulu будет рассказана история любви Памелы и Томми, а также история первого интернет секс-скандала. В 1995 году в Сеть попала видеозапись секса межу Пэм и Томми. Пара пыталась выкупить фильм и убрать его из Интернета, потом они подали в суд на компанию-дистрибьютор Internet Entertainment Group, однако потом стороны пришли к соглашению, а запись осталась в свободном доступе.
Впрочем, инцидент испортил отношения между супругами и они развелись в 1998 году.
Гораздо позже прогремели схожие секс-скандалы, когда в Сеть сначала попало видео с Пэрис Хилтон, а потом появилась запись секса Ким Кардашьян с ее тогдашним бойфрендом рэпером Рэй Джеем.
По сюжету сериала запись похищает герой Сета Рогена, которому не заплатили за работу.
Андерсон уже сделала заявление, сообщив, что сериал является "дешевой, черт возьми, подделкой".
Режиссером мини-сериала стал Крейг Зобель, наиболее известный по фильму "Я, Тоня". А главные роли в нем исполнили звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс и Себастьян Стэн, исполнитель роли Зимнего солдата в фильмах Marvel.
В эфир сериал выйдет 2 февраля 2022 года.
Напомним, Памела и Томми, барабанщик Mötley Crüe, поженились в Мексике в 1995 году после четырех дней знакомства. У них родились двое сыновей: Брэндон Томас и Дилан Джаггер. После развода они не давали комментариев о просочившемся в Сеть их домашнем секс-видео. Молчание Памела нарушила только в 2015 году, когда рассказала Энди Коэну в программе Watch What Happens Live, что она никогда не извлекала выгоду из секс-видео и даже не смотрела его.
"Я никогда его не видела. Я не заработала на нем ни одного доллара. Это было украденное имущество. Мы заключили сделку, чтобы остановить все махинации. Я была беременна Диланом и подумала, что этот стресс повлияет на ребенка. Я сказала: "Я больше не пойду в суд. Меня больше не будут пытать эти похотливые адвокаты. Я не хочу говорить о моем влагалище или о моем сексе", — заявила тогда Пэм.