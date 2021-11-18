Вышел первый тизер сериала о секс-скандале Памелы Андерсон

Главные роли в мини-сериале Hulu исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн

В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Пэм и Томми", рассказывающий историю одной из самых известных пар 1990-х: секс-символа Памелы Андерсон и ее первого мужа, рок-музыканта Томми Ли. Об этом пишет Daily Mail.

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В мини-сериале от Hulu будет рассказана история любви Памелы и Томми, а также история первого интернет секс-скандала. В 1995 году в Сеть попала видеозапись секса межу Пэм и Томми. Пара пыталась выкупить фильм и убрать его из Интернета, потом они подали в суд на компанию-дистрибьютор Internet Entertainment Group, однако потом стороны пришли к соглашению, а запись осталась в свободном доступе.

Впрочем, инцидент испортил отношения между супругами и они развелись в 1998 году.

[ + – ] Тизер сериала "Пэм и Томми"

Гораздо позже прогремели схожие секс-скандалы, когда в Сеть сначала попало видео с Пэрис Хилтон, а потом появилась запись секса Ким Кардашьян с ее тогдашним бойфрендом рэпером Рэй Джеем.

По сюжету сериала запись похищает герой Сета Рогена, которому не заплатили за работу.

Андерсон уже сделала заявление, сообщив, что сериал является "дешевой, черт возьми, подделкой".

[ + – ] Лили Джеймс и Себастьян Стэн/Томми Ли и Памела Андерсон Фото: Twitter Pam & Tommy on Hulu

Режиссером мини-сериала стал Крейг Зобель, наиболее известный по фильму "Я, Тоня". А главные роли в нем исполнили звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс и Себастьян Стэн, исполнитель роли Зимнего солдата в фильмах Marvel.

[ + – ] Лили Джеймс в роли Памелы Андерсон Фото: Twitter Pam & Tommy on Hulu

В эфир сериал выйдет 2 февраля 2022 года.

Напомним, Памела и Томми, барабанщик Mötley Crüe, поженились в Мексике в 1995 году после четырех дней знакомства. У них родились двое сыновей: Брэндон Томас и Дилан Джаггер. После развода они не давали комментариев о просочившемся в Сеть их домашнем секс-видео. Молчание Памела нарушила только в 2015 году, когда рассказала Энди Коэну в программе Watch What Happens Live, что она никогда не извлекала выгоду из секс-видео и даже не смотрела его.

"Я никогда его не видела. Я не заработала на нем ни одного доллара. Это было украденное имущество. Мы заключили сделку, чтобы остановить все махинации. Я была беременна Диланом и подумала, что этот стресс повлияет на ребенка. Я сказала: "Я больше не пойду в суд. Меня больше не будут пытать эти похотливые адвокаты. Я не хочу говорить о моем влагалище или о моем сексе", — заявила тогда Пэм.