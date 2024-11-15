Роль всей жизни: вышел трейлер фильма "Последняя танцовщица" с Памелой Андерсон (видео)

Фильм впервые был представлен на кинофестивале в Торонто в сентябре этого года, и критики считают, что у Памелы Андерсон есть все основания претендовать на "Оскар".

57-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон сыграла в новом фильме Джии Копполы "Последняя танцовщица", назвав эту работу "ролью всей жизни". Трейлер картины уже вышел на Roadside Attractions.

В фильме Памела играет стареющую танцовщицу Шелли, которая оказалась за бортом после того, как ее шоу в Лос-Анджелесе закрыли после 30-летнего показа. Теперь она вынуждена думать о том, как жить дальше и что делать. Зрители видят героиню при макияже, в блеске стразов и слезах.

"Я старше — я не старая", — говорит Шелли, самая давняя исполнительница в ревю, которой на пятки наступают более молодые и красивые танцовщицы.

Трейлер фильма "Последняя танцовщица"

Оскароносная Джейми Ли Кертис играет в лете официантку и доверенное лицо персонажа Андерсон, представляя игру, которую Питер Дебрюге, главный кинокритик Variety, описал как "силу природы". Дэйв Батиста исполнил роль менеджера и бывшего любовника Шелли, который сообщает новость о конце ее карьеры.

Кирнан Шипка и Бренда Сонг перевоплотились на экране в двух коллег-танцовщиц, которые после закрытия ревю находят для себя более прибыльное место. Билли Лурд сыграла Ханну, дочь Шелли.

Сценарий фильма написала Кейт Герстен, а саундтрек "Beautiful That Way" исполнила Майли Сайрус, сочинившая эту песню вместе с Эндрю Уайеттом и Ликке Ли.

Премьера фильма "Последняя танцовщица" состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре, где он получил положительные отзывы и выдвинул Андерсон в качестве потенциального кандидата на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в этом году. Roadside организует ограниченный прокат фильма в Лос-Анджелесе 13 декабря в качестве отборочного показа. В прокат картина выходит 10 января.

Роль Шелли — первая за последние семь лет работа Памелы в кино после роли Си Джей Паркер в перезапуске фильма "Спасатели Малибу" в 2017 году.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон, которая осознанно отказалась от макияжа, раскрыла свои секреты естественной красоты.