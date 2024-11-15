Роль усього життя: вийшов трейлер фільму "Остання танцівниця" з Памелою Андерсон (відео)

Фільм вперше був представлений на кінофестивалі в Торонто у вересні цього року і критики вважають, що у Памели Андерсон є всі підстави претендувати на "Оскар".

57-річна американська модель і акторка Памела Андерсон зіграла в новому фільмі Джії Копполи "Остання танцівниця", назвавши цю роботу "роллю всього життя". Трейлер картини вже вийшов на Roadside Attractions.

У фільмі Памела грає постарілу танцівницю Шеллі, яка опинилася за бортом після того, як її шоу в Лос-Анджелесі закрили після 30-річного показу. Тепер вона змушена думати про те, як жити далі і що робити. Глядачі бачать героїню при макіяжі, у блиску стразів і сльозах.

"Я старша — я не стара", — каже Шеллі, найдавніша виконавиця в ревю, якій на п'яти наступають молодші і красивіші танцівниці.

Трейлер фільму "Остання танцівниця"

Оскароносна Джеймі Лі Кертіс грає немолоду офіціантку і довірену особу персонажа Андерсон, представляючи гру, яку Пітер Дебрюге, головний кінокритик Variety, описав як "силу природи". Дейв Батіста виконав роль менеджера і колишнього коханця Шеллі, який повідомляє новину про кінець її кар'єри.

Кірнан Шипка і Бренда Сонг перевтілилися на екрані у двох колег-танцівниць, які після закриття ревю знаходять для себе більш прибуткове місце. Біллі Лурд зіграла Ханну, дочку Шеллі.

Сценарій фільму написала Кейт Герстен, а саундтрек "Beautiful That Way" виконала Майлі Сайрус, яка написала цю пісню разом із Ендрю Вайєттом і Лікке Лі.

Прем'єра фільму "Остання танцівниця" відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні, де він отримав схвальні відгуки та висунув Андерсон як потенційного кандидата на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль цього року. Roadside організовує обмежений прокат фільму в Лос-Анджелесі 13 грудня як відбірковий показ. У прокат картина виходить 10 січня.

Роль Шеллі — перша за останні сім років робота Памели в кіно після ролі Сі Джей Паркер у перезапуску фільму "Рятувальники Малібу" 2017 року.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон, яка усвідомлено відмовилася від макіяжу, розкрила свої секрети природної краси.