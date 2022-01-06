Вышел первый официальный трейлер сериала "Пэм и Томми" (видео)

Скандальная история 90-х романа Памелы Андерсон и Томми Ли нашла новое прочтение в 2022-м.

Накануне в Сеть выложили первый официальный трейлер сериала "Пэм и Томми" о сексе-скандале пары Памелы Андерсон и барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Премьера картины запланирована на 2 февраля 2022 на Hulu!, пишет Dazed.

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Влюбленную пару сыграли звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс и актер Себастиан Стэн, звезда супергеройского блокбастера "Сокол и Зимний солдат" . Также в картине зритель увидит Сета Рогена (в роли Ранда Готье, мужчину, из-за которого видео и попало в Сеть), Ника Оффермана, Тейлора Шиллинга и других актеров.

[ + – ] Официальный трейлер сериала "Пэм и Томми"

Суть скандала заключалась в том, что интимное видео Памелы и Томми, снятое во время медового месяца, оказалось в Сети. Супруги пытались выкупить ролик и убрать его из Интернета, они даже подали в суд на компанию-дистрибьютор Internet Entertainment Group, однако впоследствии стороны пришли к согласию, а запись осталась в свободном доступе.

Отметим, что пара была в браке с 1995 по 1998 год. От их союза осталось два ребенка — сыновья Брендон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

[ + – ] Памела Андерсон и Томми Ли были женаты с 1995-го по 1998 год.

Режиссером "Пэм и Томми" стал Крэйг Зобель, известный по фильму "Я, Тоня".

Сами Памела Андерсон и Томми Ли не были вовлечены в съемки сериала. А 54-летняя американская модель даже назвала картину "дешевой, черт побери, подделкой".

Осенью 2021 года вышел первый официальный тизер картины "Пэм и Томми".

В начале 2021-го года Памела Андерсон вышла замуж за своего охранника. Это шестой брак секс-символа 90-х. Тем временем Томми Ли женился на американской актрисе Британни Фурлан в 2019-м.