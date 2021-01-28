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Памела Андерсон тайно вышла замуж в шестой раз

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памела андерсон, свадьба
Фото: Instagram Heather Ross

Избранником актрисы и модели стал ее собственный телохранитель

Звезда "Спасателей Малибу" во время карантина из-за пандемии коронавируса проводила время в своем уединенном доме в Ванкувере, Канада. И, по ее собственным словам, сблизилась со своим телохранителем Дэном Хейхерстом, который ранее работал строителем. Так что актриса решила не тянуть со свадьбой и устроила тайную церемонию бракосочетания в лесу рядом со своим домом в городке Ледисмит, где она родилась. Об этом пишет Daily Mail.

"Я именно там, где мне нужно быть — в объятиях человека, который меня искренне любит", — сказала Андерсон. Она рассказала, что их свадьба была простой и без гостей. Актриса соблюдала режим самоизоляции, так что никого из друзей и родных на церемонию не пригласили. Она прошла в канун Рождества, однако новостью о бракосочетании и снимками Андерсон решила поделиться только месяц спустя.

памела андерсон

"Я вышла замуж возле своего дома, который принадлежал еще моим бабушке и дедушке. Здесь 25 лет назад поженились мои родители, и они все еще вместе", — рассказала Андерсон. А когда журналисты спросили ее про то, как молодожены проведут медовый месяц, актриса призналась, что каждый день "вместе с любимым – наш медовый месяц".

памела андерсон

Дэн Хейхерст – строитель по специальности. Он помогает местному заповеднику для животных. С мужем знаменитость познакомилась в начале карантина в прошлом году. С тех пор они были вместе круглосуточно и жили в деревне Ледисмит, где родилась Памела Андерсон. Она признается, что знает любимого так хорошо, будто они знакомы уже семь лет.

памела андерсон
памела андерсон

Свадебный торт, учитывая вегетаринские вкусы Памелы, был веганским,с ванилью и кокосом, украшала его статуэтка оленя и белая гвоздика, символизирующая чистую любовь.

памела андерсон

А букет также составлен со смыслом: оливковая ветвь была добавлена ​​для мира, розы для романтической любви, эвкалипт для очищающих энергий, экзотическая орхидея для страсти, а сосновая ветвь связывала невесту с местом ее рождения.

памела андерсон
Все фото: Instagram Heather Ross

Напомним, в 2020 году Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса, однако развелась с ним через 12 дней брака. Впрочем позже актриса заявляла, что брак был неофициальным, а просто красивой церемонией.

До Питерса Памела Андерсон несколько раз выходила была в браке. В 1995-1998 годах она была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына. В 2006-2007 была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В 2007-2008 годах и вновь в 2014-2015 годах была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.