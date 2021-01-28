Памела Андерсон тайно вышла замуж в шестой раз

Избранником актрисы и модели стал ее собственный телохранитель

Звезда "Спасателей Малибу" во время карантина из-за пандемии коронавируса проводила время в своем уединенном доме в Ванкувере, Канада. И, по ее собственным словам, сблизилась со своим телохранителем Дэном Хейхерстом, который ранее работал строителем. Так что актриса решила не тянуть со свадьбой и устроила тайную церемонию бракосочетания в лесу рядом со своим домом в городке Ледисмит, где она родилась. Об этом пишет Daily Mail.

"Я именно там, где мне нужно быть — в объятиях человека, который меня искренне любит", — сказала Андерсон. Она рассказала, что их свадьба была простой и без гостей. Актриса соблюдала режим самоизоляции, так что никого из друзей и родных на церемонию не пригласили. Она прошла в канун Рождества, однако новостью о бракосочетании и снимками Андерсон решила поделиться только месяц спустя.

"Я вышла замуж возле своего дома, который принадлежал еще моим бабушке и дедушке. Здесь 25 лет назад поженились мои родители, и они все еще вместе", — рассказала Андерсон. А когда журналисты спросили ее про то, как молодожены проведут медовый месяц, актриса призналась, что каждый день "вместе с любимым – наш медовый месяц".

Дэн Хейхерст – строитель по специальности. Он помогает местному заповеднику для животных. С мужем знаменитость познакомилась в начале карантина в прошлом году. С тех пор они были вместе круглосуточно и жили в деревне Ледисмит, где родилась Памела Андерсон. Она признается, что знает любимого так хорошо, будто они знакомы уже семь лет.

Свадебный торт, учитывая вегетаринские вкусы Памелы, был веганским,с ванилью и кокосом, украшала его статуэтка оленя и белая гвоздика, символизирующая чистую любовь.

А букет также составлен со смыслом: оливковая ветвь была добавлена ​​для мира, розы для романтической любви, эвкалипт для очищающих энергий, экзотическая орхидея для страсти, а сосновая ветвь связывала невесту с местом ее рождения.

[ + – ] Все фото: Instagram Heather Ross

Напомним, в 2020 году Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса, однако развелась с ним через 12 дней брака. Впрочем позже актриса заявляла, что брак был неофициальным, а просто красивой церемонией.

До Питерса Памела Андерсон несколько раз выходила была в браке. В 1995-1998 годах она была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына. В 2006-2007 была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В 2007-2008 годах и вновь в 2014-2015 годах была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.