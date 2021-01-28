Памела Андерсон таємно вийшла заміж ушосте

Обранцем акторки і моделі став її власний охоронець.

Зірка "Рятувальників Малібу" під час карантину через пандемію коронавірусу проводила час у своєму відокремленому будинку у Ванкувері, Канада. І, за її власними словами, зблизилася зі своїм охоронцем Деном Хейхерстом, який раніше працював будівельником. Тож акторка вирішила не тягнути з весіллям і влаштувала таємну церемонію одруження в лісі поруч зі своїм будинком у містечку Ледісміт, де вона народилася. Про це пише Daily Mail.

"Я саме там, де мені потрібно бути — в обіймах людини, яка мене щиро кохає", — сказала Андерсон. Вона розповіла, що їхнє весілля було просте і без гостей. Акторка дотримувалася режиму самоізоляції, тож нікого з друзів і рідних на церемонію не запросила. Воно відбулося в переддень Різдва, однак новиною про одруження та знімками Андерсон вирішила поділитися тільки через місяць.

"Я вийшла заміж біля свого будинку, який належав ще моїм бабусі та дідусеві. Тут 25 років тому одружилися мої батьки, і вони досі разом", — розповіла Андерсон. А коли журналісти запитали її про те, як молодята проведуть медовий місяць, акторка зізналася, що кожен день "разом із коханим — наш медовий місяць".

Ден Хейхерст — будівельник за фахом. Він допомагає місцевим у заповіднику для тварин. З чоловіком зірка познайомилася на початку карантину минулого року. З тих пір вони були разом цілодобово й жили в селі Ледісміт, де народилася Памела Андерсон. Вона зізнається, що знає улюбленого так добре, ніби вони знайомі вже сім років.

Весільний торт, враховуючи вегетаріанські вподобання Памели, був веганським, із ваніллю та кокосом, прикрашала його статуетка оленя і біла гвоздика, що символізує чисте кохання.

А букет також мав своє значення: оливкова гілка додали для миру, троянди для романтичного кохання, евкаліпт для очищувальних енергій, екзотична орхідея для пристрасті, а соснова гілка пов'язувала наречену з місцем її народження.

[ + – ] Усі фото: Instagram Heather Ross

Нагадаємо, у 2020 році Памела Андерсон таємно вийшла заміж за продюсера Джона Пітерса, проте розлучилася з ним через 12 днів після шлюбу. Утім пізніше акторка заявляла, що шлюб був неофіційним, а просто красивою церемонією.

До Пітерса Памела Андерсон кілька разів була в шлюбі. У 1995-1998 роках вона була одружена з рок-музикантом Томмі Лі. У колишнього подружжя є двоє синів. У 2006-2007 була одружена з рок-музикантом Кід Роком. У 2007-2008 роках і знову в 2014-2015 роках була одружена з кінопродюсером Ріком Саломоном.