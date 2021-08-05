Памела Андерсон продала свій райський особняк у Малібу (фото)

Андерсон продала свій будинок у 10 разів дорожче, ніж придбала його у 2000 році.

Голлівудська актриса Памела Андерсон продала свій особняк у Малібу за $11,8 млн. Це сталося після того, як знаменитість знизила ціну на нерухомість, яку раніше називала "райським куточком" на цілих $3 млн, оскільки спочатку вона запросила за нього $14,9 млн, пише TMZ.

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ЗМІ зазначають, що знаменитість встановила своєрідний рекорд, продавши будинок площею 250 "квадратів" за $4000 за квадратний метр. Новим власником особняка став генеральний директор і креативний директор Kreiss Furniture Лорен Крайсс.

Памела володіла будинком з 2000 року, коли вона купила його за $1,8 млн. Будівля, розташована в колонії Малібу, простора, з чотирма спальнями і чотирма ванними кімнатами, виглядає як дуже сучасний будинок на дереві. Незвичайну споруду спроектував архітектор Філіп Верточ.

На даху будинку є тераса з каміном, а на території — великий басейн з блакитним дном, вбудованими лежаками і сауна, повністю оброблена деревом.

[ + – ] Цим будинком Андерсон володіла з 2000 року Фото: Фото из открытых источников

Серед зірок, які володіли будинками в цьому районі, — Ед Нортон, Джим Керрі та Леонардо Ді Капріо. Серед інших відомих сусідів Андерсон — Барбара Стенвік, Клара Боу, Рональд Колман і Глорія Свонсон.

Що стосується нового місця проживання Андерсон, то вона переїхала до Канади зі своїм чоловіком-охоронцем Деном Хейхерстом, за якого вона вийшла заміж у переддень Різдва.

[ + – ] Памела вийшла заміж вшосте в кінці минулого року

Пара оселилася в Лендсміті, під Ванкувером, рідному для Андерсон, на ранчо, що раніше належало її бабусі, а свій будинок у Малібу Памела виставила на продаж.

"Я знову створюю своє життя тут, де все почалося. Це була дика поїздка, коло замкнулося. Я покинула своє маленьке містечко, коли мені було трохи більше 20, заради Playboy, подорожувала по всьому світу, просто щоб повернутися додому — в одне з найбільш красивих місць на землі. Я дісталася до будинку цілою, це диво. Я щаслива дівчинка!, — була відвертою знаменитість.

Нагадаємо, зірка серіалу "Рятувальники Малібу" заявила, що йде із соцмереж, оскільки вважає, що вони створені для контролю людей.