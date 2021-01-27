"Вони контролюють наш мозок": Памела Андерсон заявила, що йде із соцмереж

53-річна акторка і модель хоче почати новий спосіб життя.

Відома 53-річна акторка і модель Памела Андерсон повідомила своїм шанувальникам, що йде із соцмереж.

Її заява з'явилася в Instagram.

"Це буде мій останній пост в Instagram, Twitter і Facebook. Мене ніколи не цікавили соціальні мережі, і зараз я починаю спосіб життя, який дійсно мене надихає. Я буду читати, і відпочивати на природі", — написала Памела Андерсон.

Зірка заявила, що соціальні мережі є формою контролю над мозком людини.

"Я вільна. Спасибі всім за любов і всіх вам благ. Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили і натхнення йти до своєї мети і постараєтеся не піддаватися спокусі витрачати час даремно. Це те, що вони хочуть і можуть використовувати, щоб заробити гроші — взяти ваш мозок під свій контроль", — написала Андерсон.

Зазначимо, що Андерсон зібрала в соціальних мережах мільйонну армію шанувальників. Зокрема, в Instagram у неї 1,2 млн підписників, у Facebook — понад 900 тисяч, у Twitter — 1 млн.

Нагадаємо, у 2019 році Памела Андерсон написала лист Російському президентові Володимиру Путіну з проханням допомогти у звільненні косаток і білуг, яких тримають в центрі перетримки в російському Примор'ї.