"Они контролируют наш мозг": Памела Андерсон заявила, что покидает все соцсети

53-летняя актриса и модель хочет начать новый образ жизни.

Известная 53-летняя актриса и модель Памела Андерсон сообщила своим поклонникам, что покидает все соцсети.

Ее заявление появилось в Instagram.

"Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter и Facebook. Меня никогда не интересовали социальные сети, и сейчас я начинаю образ жизни, который действительно меня вдохновляет. Я буду читать, и бывать на природе", – написала Памела Андерсон.

Звезда заявила, что социальные сети являются формой контроля над мозгом человека.

"Я свободна. Спасибо всем за любовь и всех вам благ. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение идти к своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время зря. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги – взять ваш мозг под свой контроль", – написала Андерсон.

Отметим, что Андерсон собрала в социальных сетях миллионную армию поклонников. В частности, в Instagram у нее 1,2 млн подписчиков, в Facebook – более 900 тысяч, а в Twitter – 1 млн.

Напомним, в 2019 году Памела Андерсон написала письмо росийскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении косаток и белух, которые содержатся в центре передержки в российском Приморье.