"Пора вернуться к корням". Памела Андерсон решила избавиться от роскошного дома в Малибу (фото)

Вместе с мужем актриса уезжает жить в Канаду на ранчо, выкупленное около 30 лет назад у бабушки и дедушки.

53-летняя Памела Андерсон решила переехать в Канаду, поэтому собирается продать свой особняк в Малибу почти за $15 млн, сообщает People.

Актриса и модель, которая несколько месяцев назад вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, который до этого руководил бригадой работников, задействованных на реставрации дома ее бабушки в Ванкувере (Канада), который актриса выкупила почти три десятилетия назад. Там она находилась с Дэном на самоизоляции.

Теперь она решила "вернуться к своим корням" и навсегда переехать из солнечного Малибу на север, поэтому и решила избавиться от особняка, который для нее спроектировал Филипп Верточ.

"Я уехала из своего маленького городка, когда мне было чуть больше 20, ради Playboy, путешествовала по всему миру, чтобы вернуться домой – в одно из самых красивых мест на земле. Я добралась до дома целой, чудо. Я счастливица", – признавалась она.

Издание утверждает, что официально на продажу дом будет выставлен в понедельник, 8 марта, а его предварительная цена $14,9 млн. Особняк площадью 550 квадратных метров размещен на участке, площадь которого 587,5 "квадратов". Он размещен на закрытой территории и включает в себя гостевой дом, террасу на крыше с камином, бассейн и спа. Дом имеет выход на пляж к одной из самых эксклюзивных песчаных полос этого района.

По словам Андерсон, самая любимая комната в этом доме – спальня.

"Это самое чувственное и чистое пространство с тропическим душем на тиковом полу и примыкающей сауной, плюс ванна в моей спальне", – рассказала актриса.

По словам агента по недвижимости Томера Фридмана, место, где находится особняк, долгое время было одним из самых популярных среди богатых и знаменитых.

Напомним, Памела Андерсон вышла замуж на территории своего ранчо в Канаде. В январе она объявила о том, что уходит из соцсетей, потому что те "контролируют наш мозг".