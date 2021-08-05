Памела Андерсон продала свой райский особняк в Малибу (фото)

Андерсон продала свой дом в 10 раз дороже, чем купила его в 2000 году.

Голливудская актриса Памела Андерсон продала свой особняк в Малибу за $11,8 млн. Это произошло после того, как знаменитость снизила цену на недвижимость, которую ранее называла "райским уголком" на целых $3 млн, поскольку изначально она запросила за него $14,9 млн, пишет TMZ.

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СМИ отмечают, что знаменитость установила своеобразный рекорд, продав дом площадью 250 "квадратов" по $4000 за квадратный метр. Новым владельцем особняка стал генеральный директор и креативный директор Kreiss Furniture Лорен Крайсс.

Памела владела домом с 2000 года, когда она купила его за $1,8 млн. Здание, расположенное в колонии Малибу, просторное, с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами, выглядит как очень современный дом на дереве. Необычное сооружение спроектировал архитектор Филип Верточ.

На крыше дома есть терраса с камином, а на территории – большой бассейн с голубым дном, встроенными лежаками и сауна, полностью отделанная деревом.

[ + – ] Этим домом Андерсон владела с 2000 года Фото: Фото из открытых источников

Среди звезд, владевших домами в этом районе,– Эд Нортон, Джим Керри и Леонардо Ди Каприо. Среди других известных соседей Андерсон – Барбара Стэнвик, Клара Боу, Рональд Коулман и Глория Суонсон.

Что касается нового места жительства Андерсон, то она переехала в Канаду со своим мужем-телохранителем Дэном Хейхерстом, за которого она вышла замуж в канун Рождества.

[ + – ] Памела вышла замуж в шестой раз в конце прошлого года

Пара поселилась в Лендсмите, под Ванкувером, родном для Андерсон, на ранчо, ранее принадлежавшем ее бабушке, а свой дом в Малибу Памела выставила на продажу.

"Я снова создаю свою жизнь здесь, где все началось. Это была дикая поездка, круг замкнулся. Я покинула свой маленький городок, когда мне было чуть больше 20, ради Playboy, путешествовала по всему миру, просто чтобы вернуться домой – в одно из самых красивых мест на земле. Я добралась до дома целой, это чудо. Я счастливая девочка!, – откровенничала знаменитость.

Напомним, звезда сериала "Спасатели Малибу" заявила, что уходит из соцсетей, поскольку считает, что они созданы для контроля людей.