Памела Андерсон разводится с пятым мужем через 13 месяцев после свадьбы

Певица вернулась из Канады в Малибу и сняла обручальное кольцо.

54-летняя американская бывшая актриса и модель Памела Андерсон расстается со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом, с которым сочеталась браком в декабре 2020 года, сообщает Rolling Stone со ссылкой на источник, близкий к паре.

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Памела подала на развод в Канаде, куда она переехала со своим новым мужем в прошлом году.

Раскол произошел почти через год после того, как таблоид DailyMail.com опубликовал новость о том, что Андерсон официально объявила о романе со своим телохранителем, который начался в начале пандемии коронавируса в 2020 году. Пара связала себя узами брака на тайной церемонии в канун Рождества на территории дома Андерсон на острове Ванкувер (Канада).

[ + – ] Памела Андерсон и Дэн Хейхерст поженились в декабре 2020 года Фото: Instagram Heather Ross

По словам инсайдеров, роман "пандемического вихря" себя исчерпал, а поскольку Памела любит так же искренне, как и живет, то не стала сохранять брак после того, как ее чувства к мужу угасли. Ранее она шутила, что их первый год вместе был "как семь", добавив, что они влюбились друг в друга по уши и были "естественно подходящими". В интервью британскому телешоу Loose Women месяц спустя пышногрудая блондинка шокировала зрителей, появившись в постели со своим новым мужем.

"Мы не вылазили из кровати с кануна Рождества", – сообщила она удивленным зрителям. Этот сегмент был встречен критикой в ​​социальных сетях, и зрители назвали его "смущающим и неловким".

Андерсон, у которой двойное гражданство, вернулась из Канады в Малибу. Раньше она владела тут роскошным особняком, который, по информации СМИ, продала несколько месяцев назад. Хотя, по другим данным, она сдает его в аренду за $50тысяч в месяц.

Недавно Памелу заметили во время встречи с другом, с которым она поужинала в местном ресторане. Уже тогда папарацци отметили, что на ее пальце нет обручального кольца.

До недавнего времени журналисты предполагали, что Памела вернулась в калифорнию, чтобы поддержать старшего сына Брэндона Ли, который в то время запускал свою собственную линию одежды Swingers Club Capsule Collection. Отец Брэндона, барабанщик Motley Crue Томми Ли, присутствовал на церемонии запуска в Лос-Анджелесе.

За Томми Ли Памела вышла замуж еще в 1995 году всего через четыре дня после знакомства. Позже в Сеть попало их интимное видео, ставшее первым вирусным роликом. По словам Андерсон, оно стало причиной краха их брака. Теперь эта история экранизирована в сериале "Пэм и Томми", который выходит на экраны уже в скором времени.

[ + – ] Томми Ли – первый муж Памелы Андерсон

Кроме Томми Ли, Памела была в браке еще пять раз. В 2006 году она вышла замуж за рок-музыканта Кида Рока и через год развелась с ним. Затем знаменитость дважды выходила замуж за продюсера Рика Соломона – в 2007 и 2013 годах. Их первый брак закончился аннулированием. В январе 2020 года она вышла замуж за голливудского продюсера Джона Питерса, но через 12 дней произошел разрыв. Позже Андерсон подтвердила расставание, но заявила, что они никогда не были официально женаты.