Редкий выход. Папарацци застукали Памелу Андерсон в Малибу

актриса редко появляется на публике. Летом она избавилась от недвижимости в Малибу и теперь бывает здесь лишь иногда.

54-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, которая в последнее время редко появляется в объективах папарацци, была замечена в Малибу, когда направлялась на ужин с другом в один из местных ресторанов, пишет The Sun.

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На встречу она приехала в светлом платье с небольшим разрезом на ноге, поверх которого был накинут светло-кофейный кардиган Образ она дополнила большой белой сумкой, а на ноги обула вьетнамки.

[ + – ] Памела Андерсон в Малибу Фото: celebzz.com

[ + – ] Заодно Пэм зашла и в супермаркет за продуктами Фото: celebzz.com

Знаменитость появилась на публике за несколько недель до старта сериала "Пэм и Томми", который выйдет на сервисе Hulu. 8-серийный фильм посвящен ее бурному роману с барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и их печально известному секс-видео, просочившемся на всеобщее обозрение в 1995 году, которое стало, по сути, первым в истории "вирусным видео".

Памела и Томми Ли поженились всего через 96 часов после знакомства.Андерсон сыграла Лили Джеймс, а роль Томми Ли исполнил Себастьян Стэн.

Пэм не спешит комментировать проект, храня молчание, а вот Ли заявил, что с нетерпением ждет премьеры.

"Пусть все знают, что мы сделали это первыми. Раньше Кардашьян, раньше всех. Пусть ублюдки знают, что мы первыми сломали интернет", – сказал Ли своему другу Герину Свингу.

Известно, что Андерсон не намерена смотреть сериал, поскольку считает, что утечка видео с их утехами положила конец браку.

"Я видел Памелу в прошлом месяце. Мы остались на связи. Отношение Томми и Пэм к сериалу таково: зачем копаться в этом? Но они понимают, что это популярная культура и то, что происходит, когда ты знаменит. Это было первое секс-видео знаменитостей", – сказал Герин.

[ + – ] Трейлер сериала "Пэм и Томми"

Памела Андерсон год назад в шестой раз вышла замуж. Избранником актрисы и модели стал ее собственный телохранитель Дэн Хейхерст. Летом дива продала свой особняк в Малибу за $11,8 млн и решила обосноваться в Канаде, где выкупила дом своей бабушки.