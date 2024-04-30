На фоне слухов о помолвке: Леди Гага замечена на свидании с бойфрендом (фото)

Леди Гага и Майкл Полански встречаются с 2019 года. Недавно артистку заметили с кольцом на безымянном пальце.

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38-летнюю американскую певицу Леди Гагу заметили на свидании с бойфрендом после слухов о помолвке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и 46-летний генеральный директор Parker Group Майкл Полански приехали в Малибу поиграть в теннис. Леди Гага продемонстрировала свои спортивные ноги и стиль в серой юбке с неоново-желтой полоской и ярко-неоново-желтом свитере.

Певица собрала свои светлые волосы назад в низкий хвост и продемонстрировала лицо практически без макияжа. К образу Леди Гага добавила солнцезащитные очки и держала в руках телефон.

Леди Гага и Майкл Полански

Между тем возлюбленный Леди Гаги был в зеленом худи на молнии и темно-серых шортах. К спортивному луку Полански добавил кепку и черные кроссовки.

Каждый носил с собой теннисные ракетки, которые лежали в сумках.

Друзья Леди Гаги рассказывали, что пара познакомилась на вечеринке друга Майкла Полански Шона Паркера в Лос-Анджелесе. Впервые влюбленные появились вместе, посетив прием в канун Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе. В начале 2023 года они расходились, однако впоследствии примирились.

А недавно пара спровоцировала слухи о помолвке, когда артистка вышла в свет с кольцом на безымянном пальце. Впрочем, официально Гага и Полански не комментировали вероятного бракосочетания.

Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga

Напомним, Брэдли Купер и Леди Гага появились вместе на красной дорожке.

Также Фокус писал о том, что известно о Майкле Полански.