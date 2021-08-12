Таинственный "ботан" Майкл Полански: что известно о бойфренде Леди Гаги
С инвестором и предпринимателем певица встречается с 2020 года и называет его "своей любовью"
Леди Гага, будучи известной певицей и публичной персоной, постоянно эпатирует публику своими нарядами и слухами о любовных романах. Недавно ей приписывали отношения с актером Брэдли Купером, с которым они вместе снялись в фильме "Звезда родилась". Но все оказалось намного прозаичней, оказалось, что сердце "Матери монстров" занято молодым предпринимателем Майклом Полански. Об этом пишет Harpers Bazaar.
О своих отношениях Гага сообщила в соцсетях, опубликовав совместное фото с отдыха в Майами. С той поры Майкл сопровождает Гагу на всех важных событиях, включая инаугурацию нового президента США — Джо Байдена в январе 2021-го. Гага была одной из приглашенных певиц церемонии.
Майкл Полански: выпускник Гарварда, математик и друг сооснователя Facebook
Если Леди Гага постоянно обновляет свои странички в соцсетях, то у Майкла там только два снимка маленькой девочки, видимо, его родственницы.
Про Майкла Полански известно, что он выпускник Гарварда, университета из "Лиги плюща", и изучал там математику и информатику.
Сейчас, если верить информации в Сети, Полански является генеральным директором консалтинговой компании Parker Group из Сан-Франциско.
Ткже он соучредитель и член правления Института иммунотерапии рака, который создал сооснователь Facebook Шон Паркер. Миссия Института – разработка передовых методов иммунной терапии, чтобы превратить все виды рака в излечимые болезни.
До встречи с Паркером Полански работал в фирме по управлению инвестициями Bridgewater Associates, создавал собственные проекты, вроде фирмы Able, которая собирала технологические команды и управляла ими, и биотехнологической компании ArsenalBio.
Но это все, что известно, о Майкле. Он фотографируется с Гагой для ее страниц в соцсетях и сопровождает ее на вечеринках.
Где Леди Гага и Майкл Полански познакомились
Друзья певицы утверждают, что пара познакомилась на вечеринке друга Полански Шона Паркера в Лос-Анджелесе.
Впервые они вышли в свет вместе, посетив прием накануне Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе. Потом их заметили на Суперкубке в феврале 2020-го, а потом уже и сама Леди Гага подтвердила, что у нее новые отношения.
Скоро ли будет свадьба?
Хоть певица и признается в любви своему бойфренду на страницах в соцсетях, но, если верить инсайдерам, о свадьбе они пока не говорили.
"Друзья не думают, что это произойдет в ближайшее время. Она очень занята своей карьерой и не думает о долгосрочных планах прямо сейчас, но ей нравится, когда он рядом с ней", — сообщали инсайдеры.
"Он очень милый и любящий и в нем чувствуется джентльменская атмосфера старой школы. Он любит Гагу, но любит и Стефани, он любит ее искусство, но рад, что не он в центре внимания ", — утверждают источники, близкие к паре. И отмечают, что Майкл рад успехам своей знаменитой подруги.
Но при этом Гага уже ранее заявляла в интервью, что готова остепениться и стать матерью.
"Я с нетерпением жду возможности стать мамой. Разве это самое невероятное, что мы можем сделать? Мы можем зачать человека внутри себя. Затем он выйдет наружу, и наша работа — сохранить его в живых", — говорила певица.
Напомним, до Майкла Леди Гагу связывали отношения с актером Тэйлором Кинни. Пара обручилась в 2015 году в День святого Валентина, но спустя год они расстались. Год спустя певица сообщила о том, что помолвлена с ее агентом Кристианом Карино. Но свадьбу отложили, а потом и вовсе отменили. Далее был короткий роман со звукорежиссером Дэном Хортоном.