Таинственный "ботан" Майкл Полански: что известно о бойфренде Леди Гаги

С инвестором и предпринимателем певица встречается с 2020 года и называет его "своей любовью"

Леди Гага, будучи известной певицей и публичной персоной, постоянно эпатирует публику своими нарядами и слухами о любовных романах. Недавно ей приписывали отношения с актером Брэдли Купером, с которым они вместе снялись в фильме "Звезда родилась". Но все оказалось намного прозаичней, оказалось, что сердце "Матери монстров" занято молодым предпринимателем Майклом Полански. Об этом пишет Harpers Bazaar.

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О своих отношениях Гага сообщила в соцсетях, опубликовав совместное фото с отдыха в Майами. С той поры Майкл сопровождает Гагу на всех важных событиях, включая инаугурацию нового президента США — Джо Байдена в январе 2021-го. Гага была одной из приглашенных певиц церемонии.

[ + – ] Поцелуй Майкла Полански и Леди Гаги на инаугурации Джо Байдена Фото: Instagram ladygaga

Майкл Полански: выпускник Гарварда, математик и друг сооснователя Facebook

Если Леди Гага постоянно обновляет свои странички в соцсетях, то у Майкла там только два снимка маленькой девочки, видимо, его родственницы.

Про Майкла Полански известно, что он выпускник Гарварда, университета из "Лиги плюща", и изучал там математику и информатику.

[ + – ] Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga [ + – ] Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga

Сейчас, если верить информации в Сети, Полански является генеральным директором консалтинговой компании Parker Group из Сан-Франциско.

Ткже он соучредитель и член правления Института иммунотерапии рака, который создал сооснователь Facebook Шон Паркер. Миссия Института – разработка передовых методов иммунной терапии, чтобы превратить все виды рака в излечимые болезни.

До встречи с Паркером Полански работал в фирме по управлению инвестициями Bridgewater Associates, создавал собственные проекты, вроде фирмы Able, которая собирала технологические команды и управляла ими, и биотехнологической компании ArsenalBio.

Но это все, что известно, о Майкле. Он фотографируется с Гагой для ее страниц в соцсетях и сопровождает ее на вечеринках.

Где Леди Гага и Майкл Полански познакомились

Друзья певицы утверждают, что пара познакомилась на вечеринке друга Полански Шона Паркера в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga [ + – ] Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga

Впервые они вышли в свет вместе, посетив прием накануне Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе. Потом их заметили на Суперкубке в феврале 2020-го, а потом уже и сама Леди Гага подтвердила, что у нее новые отношения.

Скоро ли будет свадьба?

Хоть певица и признается в любви своему бойфренду на страницах в соцсетях, но, если верить инсайдерам, о свадьбе они пока не говорили.

"Друзья не думают, что это произойдет в ближайшее время. Она очень занята своей карьерой и не думает о долгосрочных планах прямо сейчас, но ей нравится, когда он рядом с ней", — сообщали инсайдеры.

[ + – ] Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga [ + – ] Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga

"Он очень милый и любящий и в нем чувствуется джентльменская атмосфера старой школы. Он любит Гагу, но любит и Стефани, он любит ее искусство, но рад, что не он в центре внимания ", — утверждают источники, близкие к паре. И отмечают, что Майкл рад успехам своей знаменитой подруги.

Но при этом Гага уже ранее заявляла в интервью, что готова остепениться и стать матерью.

"Я с нетерпением жду возможности стать мамой. Разве это самое невероятное, что мы можем сделать? Мы можем зачать человека внутри себя. Затем он выйдет наружу, и наша работа — сохранить его в живых", — говорила певица.

Напомним, до Майкла Леди Гагу связывали отношения с актером Тэйлором Кинни. Пара обручилась в 2015 году в День святого Валентина, но спустя год они расстались. Год спустя певица сообщила о том, что помолвлена с ее агентом Кристианом Карино. Но свадьбу отложили, а потом и вовсе отменили. Далее был короткий роман со звукорежиссером Дэном Хортоном.