Таємничий "ботан" Майкл Поланскі: що відомо про бойфренда Леді Гаг

З інвестором і підприємцем співачка зустрічається з 2020 року та називає його "своєю любов'ю"

Леді Гага, будучи відомою співачкою та публічною персоною, постійно епатує публіку своїми нарядами та чутками про любовні романи. Нещодавно їй приписували стосунки з актором Бредлі Купером, із яким вони разом знялися у фільмі "Зірка народилася". Але все виявилося набагато прозаїчніше, виявилося, що серце "Матері монстрів" зайняте молодим підприємцем Майклом Поланскі. Про це пише Harpers Bazaar.

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Про свої стосунки Гага повідомила в соцмережах, опублікувавши спільне фото з відпочинку в Маямі. З того часу Майкл супроводжує Гагу на всі важливі події, включаючи інавгурацію нового президента США — Джо Байдена в січні 2021-го. Гага була однією з запрошених співачок церемонії.

[ + – ] Поцілунок Майкла Поланскі та Леді Гаги на інавгурації Джо Байдена Фото: Instagram ladygaga

Майкл Поланскі: випускник Гарварду, математик і друг співзасновника Facebook

Якщо Леді Гага постійно оновлює свої сторінки в соцмережах, то в Майкла там лише дві фотографії маленької дівчинки, мабуть, його родички.

Про Майкла Поланскі відомо, що він випускник Гарварду, університету з "Ліги плюща", і вивчав там математику й інформатику.

[ + – ] Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga [ + – ] Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga

Зараз, якщо вірити інформації в мережі, Поланскі є генеральним директором консалтингової компанії Parker Group із Сан-Франциско.

Також він співзасновник і член правління Інституту імунотерапії раку, який створив співзасновник Facebook Шон Паркер. Місія Інституту — розробка передових методів імунної терапії, щоб перетворити всі види раку в виліковні хвороби.

До зустрічі з Паркером Поланскі працював у фірмі з управління інвестиціями Bridgewater Associates, створював власні проекти, на кшталт фірми Able, яка збирала технологічні команди та керувала ними, і біотехнологічної компанії ArsenalBio.

Але це все, що відомо, про Майкла. Він фотографується з Гагою для її сторінок у соцмережах і супроводжує її на вечірках.

Де Леді Гага та Майкл Поланскі познайомилися

Друзі співачки стверджують, що пара познайомилася на вечірці друга Поланскі Шона Паркера в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga [ + – ] Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga

Вперше вони з'явилися разом, відвідавши прийом напередодні Нового року в грудні 2019-го в Лас-Вегасі. Потім їх помітили на Суперкубку в лютому 2020-го, а потім вже й сама Леді Гага підтвердила, що у неї нові стосунки.

Чи скоро буде весілля?

Хоча співачка й зізнається в любові своєму бойфренду на сторінках у соцмережах, але, якщо вірити інсайдерам, про весілля вони поки не говорили.

"Друзі не думають, що це станеться найближчим часом. Вона дуже зайнята своєю кар'єрою і не думає про довгострокові плани прямо зараз, але їй подобається, коли він поруч із нею", — повідомляли інсайдери.

[ + – ] Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga [ + – ] Леді Гага і Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga

"Він дуже милий і люблячий, і в ньому відчувається джентльменська атмосфера старої школи. Він любить Гагу, але любить і Стефані, він любить її мистецтво, але радий, що не він у центрі уваги", — стверджують джерела, близькі до пари. І відзначають, що Майкл радий успіхам своєї знаменитої подруги.

Але при цьому Гага вже раніше заявляла в інтерв'ю, що готова стати розсудливою і стати матір'ю.

"Я з нетерпінням чекаю можливості стати мамою. Хіба це не найнеймовірніше, що ми можемо зробити? Ми можемо зачати людину всередині себе. Потім він вийде назовні, і наша робота — зберегти його в живих", — говорила співачка.

Нагадаємо, до Майкла Леді Гагу пов'язували стосунки з актором Тейлором Кінні. Пара побралася в 2015 році в День святого Валентина, але через рік вони розлучилися. Рік по тому співачка повідомила про те, що заручена з її агентом Крістіаном Каріно. Але весілля відклали, а потім і зовсім скасували. Далі був короткий роман зі звукорежисером Деном Гортоном.