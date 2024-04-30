На тлі чуток про заручини: Леді Гага помічена на побаченні з бойфрендом (фото)
Леді Гага та Майкл Поланскі зустрічаються з 2019 року. Нещодавну артистку помітили з каблучкою на безіменному пальці.
38-річну американську співачку Леді Гагу помітили на побаченні з бойфрендом після чуток про заручини. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени та 46-річний генеральний директор Parker Group Майкл Поланскі приїхали в Малібу пограти в теніс. Леді Гага продемонструвала свої спортивні ноги та стиль у сірій спідниці з неоново-жовтою смужкою та яскраво-неоново-жовтому светрі.
Співачка зібрала своє світле волосся назад у низький хвіст і продемонструвала обличчя практично без макіяжу. До образу Леді Гага додала сонцезахисні окуляри та тримала в руках телефон.
Тим часом коханий Леді Гаги був у зеленому худі на блискавці та темно-сірих шортах. До спортивного луку Поланскі додав кепку та чорні кросівки.
Кожен носив із собою тенісні ракетки, які лежали в сумках.
Друзі Леді Гаги розповідали, що пара познайомилася на вечірці друга Майкла Поланскі Шона Паркера в Лос-Анджелесі. Уперше закохані з'явилися разом, відвідавши прийом напередодні Нового року в грудні 2019-го в Лас-Вегасі. На початку 2023 вони розходилися, проте згодом примирилися.
А нещодавно пара спровокувала чутки про заручини, коли артистка вийшла у світ з каблучкою на безіменному пальці. Втім, офіційно Гага та Поланскі не коментували ймовірного одруження.
Нагадаємо, Бредлі Купер та Леді Гага зʼявилися разом на червоній доріжці.
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