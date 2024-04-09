Леді Гага спровокувала чутки про заручини (фото)

З 2019 року знаменитість зустрічається з Майклом Поланскі. На певний час пара розходилася, проте примирилася.

Related video

38-річна американська співачка Леді Гага викликала чутки про заручини після того, як її помітили з великою діамантовою каблучкою на безіменному пальці під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для виходу зірка сцени вибрала повністю чорний ансамбль з довгим пальтом, а для завершення образу додала сумку Bottega Veneta та сонцезахисні окуляри.

Леді Гага

Втім, увагу фанатів знаменитості привернула каблучка на її безіменному пальці.

Як відомо, з 2019 року Леді Гага зустрічається з генеральним директором Parker Group Майклом Поланскі. Втім, пара поки що офіційно не прокоментувала чутки про заручини.

Леді Гага

Вони розсталися на початку 2023 року, але, як повідомлялося, до літа примирилися. Поланскі на дев'ять років старший за співачку.

Леді Гага та Майкл Поланскі Фото: Instagram ladygaga

Друзі Леді Гаги розповідали, що пара познайомилася на вечірці друга Поланскі Шона Паркера в Лос-Анджелесі. Уперше вони з'явилися разом, відвідавши прийом напередодні Нового року в грудні 2019-го в Лас-Вегасі. Згодом пару помітили на Суперкубку в лютому 2020, а потім вже й сама артистка підтвердила, що в неї новий роман.

Нагадаємо, Бредлі Купер та Леді Гага зʼявилися разом на червоній доріжці.

Також Фокус писав про те, що відомо про Майкла Поланскі.