Леди Гага спровоцировала слухи о помолвке (фото)

С 2019 года знаменитость встречается с Майклом Полански. На определенное время пара расходилась, однако примирилась.

Related video

38-летняя американская певица Леди Гага вызвала слухи о помолвке после того, как ее заметили с большим бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время прогулки в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода звезда сцены выбрала полностью черный ансамбль с длинным пальто, а для завершения образа добавила сумку Bottega Veneta и солнцезащитные очки.

Леди Гага

Впрочем, внимание фанатов знаменитости привлекло кольцо на ее безымянном пальце.

Как известно, с 2019 года Леди Гага встречается с генеральным директором Parker Group Майклом Полански. Впрочем, пара пока что официально не прокомментировала слухи о помолвке.

Леди Гага

Они расстались в начале 2023 года, но, как сообщалось, к лету примирились. Полански на девять лет старше певицы.

Леди Гага и Майкл Полански Фото: Instagram ladygaga

Друзья Леди Гаги рассказывали, что пара познакомилась на вечеринке друга Полански Шона Паркера в Лос-Анджелесе. Впервые они появились вместе, посетив прием в канун Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе. Впоследствии пару заметили на Суперкубке в феврале 2020, а потом уже и сама артистка подтвердила, что у нее новый роман.

Напомним, Брэдли Купер и Леди Гага появились вместе на красной дорожке.

Также Фокус писал о том, что известно о Майкле Полански.