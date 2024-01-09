Леди Гага вышла в свет со своим бойфрендом (фото)

Звезда сцены и Майкл Полански встречаются с января 2020 года. Они пережили короткий разрыв в 2023, однако примирились.

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37-летняя американская певица Леди Гага вышла на редкую прогулку с бойфрендом Майклом Полански, 46, в Малибу, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены была без макияжа под парой черных солнцезащитных очков Ray Ban. Артистка была одета в серую кофту и темные джинсы свободного кроя.

Ее светлые пряди были разделены посередине и собраны в низкий пучок.

Певица, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, носила в руке черный телефон и кошелек во время прогулки.

Леди Гага с бойфрендом

Ее давний партнер присоединился к звезде в черном свитере с круглым вырезом, черной шляпе и круглых темных очках. Рукава его кофты были закатаны до локтей, и на нем были черные кроссовки с белой подошвой.

Впервые о романе певицы стало известно в январе 2020 года, когда пара поцеловалась в Лас-Вегасе, чтобы отпраздновать Новый год.

Леди Гага с бойфрендом Фото: Instagram ladygaga

Они расстались в начале 2023 года, но, как сообщалось, к лету примирились. Бойфренд Леди Гаги является исполнительным директором Parker Group и на девять лет старше своей возлюбленной.

Напомним, Брэдли Купер и Леди Гага появились вместе на красной дорожке.

Также Фокус писал о звездах, которые ненавидят рождественские праздники, среди которых есть Леди Гага.