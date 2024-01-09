Леді Гага вийшла у світ зі своїм бойфрендом (фото)

Зірка сцени та Майкл Поланскі зустрічаються із січня 2020 року. Вони пережили короткий розрив у 2023, проте примирилися.

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37-річна американська співачка Леді Гага вийшла на рідкісну прогулянку з бойфрендом Майклом Поланскі, 46, в Малібу, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени була без макіяжу під парою чорних сонцезахисних окулярів Ray Ban. Артистка була одягнута в сіру кофтину та темні джинси вільного крою.

Її світлі пасма були розділені посередині та зібрані в низький пучок.

Співачка, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, носила в руці чорний телефон і гаманець під час прогулянки.

Леді Гага з бойфрендом

Її давній партнер приєднався до зірки в чорному светрі з круглим вирізом, чорному капелюсі та круглих темних окулярах. Рукава його кофти були закатані до ліктів, і на ньому були чорні кросівки з білою підошвою.

Уперше про роман співачки стало відомо в січні 2020 року, коли пара поцілувалася в Лас-Вегасі, щоб відсвяткувати Новий рік.

Леді Гага з бойфрендом Фото: Instagram ladygaga

Вони розсталися на початку 2023 року, але, як повідомлялося, до літа примирилися. Бойфренд Леді Гаги є виконавчим директором Parker Group і на дев'ять років старший за свою кохану.

Нагадаємо, Бредлі Купер та Леді Гага зʼявилися разом на червоній доріжці.

Також Фокус писав про зірок, які ненавидять різдвяні свята, серед яких є Леді Гага.